Reddit empfiehlt die besten Spiele für Menschen mit Depressionen

Es gibt viele Möglichkeiten, mit Depressionen und anderen Krankheiten umzugehen. Für manche ist es ein Weg, in das Lieblingshobby abzutauchen.

Der Reddit-Nutzer greatest_bibliophile leidet an Depressionen und lässt sich seit einiger Zeit auch therapieren. Es geht ihm zwar besser, jedoch gibt es auch immer wieder schlechte Phasen. Nun hat er sich daran erinnert, dass er vor etwa einem Jahr trotz der Krankheit etwas Entspannung in Videospielen finden konnte.

Also hat er einen Reddit-Beitrag veröffentlicht, in dem er nicht nur von seinen persönlichen Spiele-Empfehlungen bei Depressionen berichtet, sondern auch nach weiteren fragt. Antworten der Community ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Wir haben euch sechs Empfehlungen herausgesucht und stellen sie euch kurz vor.

Bedenkt jedoch, dass je nach Persönlichkeit und Problemen jedem Menschen andere Dinge helfen. Die Empfehlungen ersetzen keine professionelle Hilfe oder andere Behandlungsmethoden. Zum Thema, wie Spiele unserer mentalen Gesundheit helfen können, haben wir unter anderem auch mit Psychologin Jolina Bering gesprochen:

Link zum Podcast-Inhalt

Wichtige Information: Wenn ihr weitere Informationen zum Thema Depressionen sucht, selbst betroffen seid und/oder Hilfe sucht, wendet euch bitte an einen eurer Ärzte oder die Deutsche Depressionshilfe unter der 0800 / 33 44 533. Weitere Hilfsangebote und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der dazugehörigen Website.

Alle 6 Empfehlungen im Überblick

Nr. 1: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

11:11 Zelda: Breath of the Wild - Test-Video zum Launch-Hit für die Nintendo Switch

Autoplay

Genre: Open-World/Action-Adventure | Entwickler: Nintendo | Plattform: Nintendo Switch

Was ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild? In dem bunten Action-Adventure steuert ihr den jungen Helden Link, der nach einem 100-jährigen Schlaf in einer Welt aufwacht, an die er sich nicht erinnern kann. Ihr begebt euch auf die Suche nach Antworten, besiegt Monster und löst Rätsel. Dafür verwendet ihr allein das, was ihr unterwegs findet.

Darum wird es empfohlen: Der Beitragsersteller greatest_bibliophile schreibt, dass ihn Breath of the Wild über eine lange Zeit entspannen konnte. Das Spiel begeistert mit einer gigantischen und wunderschönen Welt, in der ihr wirklich alle Orte erreichen könnt, hinter jeder Ecke Geheimnisse auf euch warten und ihr nur seltenst zu Konflikten gezwungen werdet, wenn ihr es eigentlich gar nicht wollt.

Nr. 2: Wandersong

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Musik-Adventure | Entwickler: Wishes Ultd. | Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One

Was ist Wandersong? In dem musikalischen Plattformer-Adventure steuert ihr einen ulkigen Barden, der seine musikalischen Fähigkeiten nutzt, um mit allem in seiner Umwelt zu agieren, unterschiedliche Rätsel zu lösen und die farbenfrohe Welt zu erkunden. Auf eurer Reise könnt ihr über 150 unterschiedliche Charaktere mit eigenen Eigenschaften und Charakterzügen treffen und mit ihnen interagieren.

Darum wird es empfohlen: Der Beitragsersteller greatest_bibliophile empfiehlt den Titel aufgrund der positiven Geschichte, die ihn bis heute begleitet. Außerdem hat ihn das Spiel stets daran erinnert, dass er nicht alles auf einmal herausfinden und schaffen muss. Das konnte und kann er sehr gut auf seine aktuelle Lebenssituation übertragen.

Nr. 3: Night in the Woods

1:22 Night in the Woods: Ankündigungs-Trailer zum melancholischen 2D-Adventure

Genre: Adventure | Entwickler: Infinite Fall | Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Mobile

Was ist Night in the Woods? Die Studienabbrecherin Mae kehrt zurück in ihre ursprüngliche Heimat Possum Springs, um ihr ehemaliges, zielloses Leben wiederaufzunehmen. Doch alles scheint nun anders zu sein. All ihre ehemaligen Freunde haben sich entwickelt und verhalten sich ganz anders als damals. Obendrein passieren merkwürdige, sobald das Tageslicht verschwindet.

Darum wird es empfohlen: In den Kommentaren zu dieser Empfehlung schreibt der Nutzer Smokes_LetGo876, dass er sich in seiner Situation sehr mit dem Spiel und Mae verbunden gefühlt hat. Das Spiel behandelt unter anderem Themen wie Selbstwert, die Erwartungen Anderer, Ziellosigkeit, Missbrauch und Religion.

Nr. 4: Stardew Valley

3:08 Stardew Valley - Gameplay-Trailer

Genre: Lebenssimulation | Entwickler: Concerned Ape | Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud und Mobile

Was ist Stardew Valley? In der Mischung aus Lebens- und Landwirtschaftssimulation habt ihr eine kleine Farm eures Großvaters geerbt. Ausgestattet mit einigen Werkzeugen und Münzen macht ihr euch auf in euer neues Leben. Im angrenzenden Dorf könnt ihr euch zudem in die Gesellschaft eingliedern, Abenteuer erleben und sogar heiraten.

Darum wird es empfohlen: Der Nutzer seargentexplosion schreibt, dass er immer wieder zu dem Spiel zurückkehrt, wenn er sich schlecht fühlt. Weitere Nutzer ergänzen, dass Stardew Valley etwas Ruhe in das chaotische Leben bringt und die Probleme der echten Welt für kurze Zeit vergessen lässt.

Nr. 5: Firewatch

4:43 Firewatch - Testvideo zum atmosphärischen Grafikwunder

Genre: Adventure | Entwickler: Campo Santo | Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One

Was ist Firewatch? Es wird das Jahr 1989 geschrieben. Ihr steuert einen Mann namens Henry, der zurückgezogen als Brandwächter in der Wildnis Wyomings tätig ist und nur noch zu einem einzigen Menschen in der Welt Kontakt hält. Eines Tages wird Henry jedoch aus seinem Aussichtsturm gelockt und landet in einer unbekannten Welt, in der er vor viele Fragen und Entscheidungen gestellt wird.

Darum wird es empfohlen: In den Kommentaren zu dieser Empfehlung schreibt der Nutzer ljk345, dass er sich sehr allein und verloren gefühlt hat, als er Firewatch gespielt hat. Die Geschichte des Spiels hat sich dann zeitweise positiv auf seine Gedankenwelt ausgelöst. Andere Nutzer schreiben, dass sie das Spiel zwar teilweise traurig gemacht, jedoch auch hoffnungsvoll gestimmt hätte.

Nr. 6: Disco Elysium

PLUS 11:04 Disco Elysium: Das GameStar-Team würdigt den neuen Platz 9 in unserem Rollenspiel-Ranking

Genre: Rollenspiel | Entwickler: ZA/UM | Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S

Was ist Disco Elysium? Als Detective, dem ein einzigartiges Fähigkeitensystem zur Verfügung steht, bewegt ihr euch durch ein düsteres Stadtviertel und löst kuriose Mordfälle, verhört unvergessliche Charaktere, manipuliert, was das Zeug hält und werdet zum Helden der Stadt oder zum moralischen Desaster.

Darum wird es empfohlen: Die Reddit-Nutzer empfehlen es aufgrund der durchdachten Geschichte und der unvergesslichen Dialoge. Der Nutzer Vencer_wrightmage verweist auf ein wertvolles Zitat aus dem Spiel: Der Weg der Heilung wird ein langer sein. Aber bleibe auf Kurs. Du wirst es schaffen, eines Tages. Denk dran: Du hast es so weit geschafft... und es ist jetzt nur noch ein kleines Stück weiter.

Falls ihr weitere Spiele sucht, die euch den stressigen Alltag vergessen lassen und euch etwas Entspannung bringen, schaut in der Box oben vorbei. Wir haben euch nämlich vor einiger Zeit auch schon gefragt, welche Spiele euch helfen etwas abzuschalten. Außerdem haben wir noch einen weiteren famosen Artikel mit Psychologin Jolina.