Im Koop die Welt retten: Hunted: Die Schmiede der Finsternis gratis bei GameStar Plus

Diesen Monat schlüpft ihr mit GameStar Plus und Gamesplanet in die Stiefel des eines ungleichen Kämpfer-Duos und kloppt euch allein oder im Koop durch eine düstere Fantasy-Welt.

Eine Vision von Dämonen und der drohenden Versklavung der Menschheit sucht Krieger Caddoc heim. Grund genug für ihn sich mit seiner an der Geschichte zweifelnden Partnerin E`lara auf den Weg zu machen, den Ursprung dieser Vision zu ergründen.

Wahlweise übernehmt die Rolle des menschlichen Kriegers oder der elfischen Jägerin. Die beiden sind schon seit Langem ein eingespieltes Team, was anhand der Dialoge schnell deutlich wird. Sie kommentieren laufend das Geschehen, wenn sie nicht gerade auf charmant-süffisante Weise streiten und wachsen einem so schnell ans Herz.

Nicht nur Haudrauf

Die sympathischen Helden unterscheiden sich auch spielerisch: So hat Caddoc als Krieger mit Schwert und Schild seine Stärke an der Front, während E`lara mit ihrem Bogen die Gegner geschickt aus der Distanz ausschaltet. Sie hat zwar auch ein Schwert für den Nahkampf und Caddoc eine Armbrust für, jedoch sind sie damit längst nicht so effektiv. Ihr müsst also – je nachdem mit wem ihr spielt – die Taktik eurem Charakter anpassen, um die Kämpfe zu bestehen.

Auf eurer Reise durch die düstere Fantasy-Welt solltet ihr stets die Augen nach neuen Waffen, Rüstungsteilen und Kristallen offen halten. Letztere nutzt ihr, um die Fähigkeiten eures Charakters aufzuleveln. Das motiviert zusätzlich und verpasst dem Spiel eine Prise Rollenspiel.

Alles in Allem ist Hunted: Die Schmiede der Finsternis zwar kein Fantasy-Meilenstein, überzeugt aber mit sympathischen Charakteren, guter Spielbarkeit und Koop-Modus. Die leichten RPG-Elemente lockern das Action-Gameplay angenehm auf und bieten zusätzliche Motivation. Im Test war das der Redaktion 76 Punkte wert.

