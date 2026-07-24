Ich verkaufe diese feinen Lederjacken: Modell des Nvidia-CEOs mit Unterschrift versteigert und ja – das Teil ist unglaublich teuer

So eine Lederjacke mit Unterschrift kann man sich schon mal ein paar Hundertausend Euro kosten lassen. (Bild: Sotheby's).

Eine schicke Lederjacke zu tragen, sorgt nicht für mehr FPS in Spielen. Aber immerhin gibt es jetzt eine, die für so viel Geld versteigert wurde, dass man sich damit über 200 Geforce RTX 5090 kaufen könnte!

Wer sich etwas mit dem PC-Gaming auskennt, wüsste jetzt auch ohne das Lesen der Überschrift dieses Artikels ziemlich sicher, worum es geht: eine der berühmten Lederjacken von Nvidias CEO Jensen Huang.

Sie stammen von der sehr teuren Marke Tom Ford. Lederjacken dieses Herstellers kosten einzeln normalerweise ungefähr so viel wie eine Geforce RTX 5090, also etwa 4.000 Euro.

Doch beim bekannten Auktionshaus Sotheby's hat eine Jacke von Huang mit seiner Unterschrift nun über 830.000 Euro erzielt.

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Jensen Huang ist bekannt dafür, häufig solche Lederjacken verschiedener Art in Schwarz zu tragen. Auf der CES 2026 handelte es sich beispielsweise um ein besonderes Modell, das das Scheinwerferlicht stark reflektierte.

Die bei Sotheby's versteigerte Jacke sieht dagegen etwas klassischer aus. Er trug sie laut der Beschreibung am Hon Hai Tech Day im Jahr 2023.

Die Schätzung des Erlöses vor dem Verkauf lag weit unter dem tatsächlich erzielten Preis. Statt 960.000 US-Dollar ist man von 40.000 bis 60.000 US-Dollar ausgegangen.

Andere berühmte Versteigerungen

In Auktionshäusern wie Sotheby's wurden bereits in der Vergangenheit viele bemerkenswerte Objekte mit Seltenheitswert zu hohen Preisen versteigert. Dazu zählen unter anderem die Folgenden:

»X-Y-Positions-Anzeiger für ein Bildschirmsystem«: Der erste Prototyp einer Computermaus von Douglas Engelbart erzielte im Jahr 2023 bei einer Auktion knapp 180.000 Euro.

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Die Filmrequisite, die der Darsteller von Darth Vader aus den Star-Wars-Filmen in und verwendet hat, wechselte im letzten Jahr für über 3,1 Millionen Euro den Besitzer. Alte VHS-Kassetten: Im Rahmen einer Versteigerung von Heritage Auctions erzielte eine alte VHS-Kassette der Filmreihe Zurück in die Zukunft 2023 einen Verkaufspreis von fast 72.000 Euro.

Im Rahmen einer Versteigerung von Heritage Auctions erzielte eine alte VHS-Kassette der Filmreihe Zurück in die Zukunft 2023 einen Verkaufspreis von fast 72.000 Euro. Nintendo-Prototyp: Eine frühe Version des SNES von Nintendo unter dem in Japan gebräuchlichen Namen Super Famicom kam im Jahr 2024 bei einer Auktion von Yahoo auf einen Preis von über 9.000 Euro.

Abschließend klären wir zur Sicherheit noch auf, was es mit dem Satz Ich verkaufe diese tollen Lederjacken aus der Überschrift auf sich hat (auch wenn das viele GameStar-Leser sicher auch so wissen):