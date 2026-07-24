Star Trek: In Strange New Worlds ist die Enterprise jetzt der Grund dafür, dass die Menschheit überhaupt existiert

Una (Rebecca Romijn) trifft in der neuen Strange-New-Worlds-Folge auf einen Dino. Bildquelle: Paramount

Vor rund 66 Millionen Jahren wurden die Dinosaurier durch das unglückliche Zusammenfallen von mehreren katastrophalen Ereignissen ausgelöscht – unter anderem durch einen Asteroideneinschlag und eine Klimakrise auf der Erde (via ARD Alpha).

Aber wisst ihr, wer hier wirklich die Schuld trägt? Die Enterprise! In der ersten Folge der vierten Staffel von Strange New Worlds haben Captain Pike (Anson Mount) und seine Crew mal eben das Schicksal der Dinos besiegelt und den Weg für die Existenz der Menschheit geebnet. Also ein ganz normaler Tag für die Sternenflotte.

Eine Zeitreise mit Folgen

Die Enterprise reist in der neuen Episode mal eben 65 Millionen(!) Jahre in die Vergangenheit und ein kleines Team – bestehend aus Una (Rebecca Romijn), La’an (Christina Chong) und Ortegas (Melissa Navia) – landet auf der prähistorischen Erde. Dort entdecken sie eine merkwürdige, große Kreatur, die sich als Tyrannosaurus Rex entpuppt.

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In dem dortigen Sonnensystem sind ebenfalls Marsianer angesiedelt. Die hoch entwickelte Zivilisation existiert im 23. Jahrhundert jedoch nicht mehr. Ihre Anführerin Commander Cassell (Saffron Burrows) eröffnet Pike, dass sie derzeit mit einer insektoiden Spezies Krieg führt.

Um endgültig zu triumphieren, entwenden die Marsianer eine Antimaterie-Zelle der Enterprise, die sie auch sogleich auf den Planeten der Insekten abfeuern. Erst will Captain Pike dazwischengehen, entscheidet sich dann aber dagegen. Immerhin gibt es in der Gegenwart weder Marsianer noch einen Planeten zwischen Mars und Jupiter. Es soll wohl so passieren.

Ein Teil der Trümmer verwandelt sich in einen der größten Asteroiden, den die Welt je gesehen hat, und führt zum Massensterben der Dinos. Die dadurch entstehende Druckwelle nutzt die Enterprise sogar als Beschleunigung, um wieder in ihr eigenes Jahrhundert zurückzuspringen.

Dank der Enterprise gibt es die Menschheit

Wenn sich Pike dazu entschieden hätte, die Zerstörung des Planeten zwischen Mars und Jupiter zu verhindern, dann hätte er mal eben 65 Millionen Jahre Geschichte umgeschrieben. Die Evolution wäre vermutlich anders verlaufen, da sich die Säugetiere erst mit dem Tod der Dinos auf der Erde stärker ausbreiten konnten. Woraus letztendlich auch die Menschen entstanden sind.

Es ist verrückt, aber die Enterprise ist im Universum jetzt tatsächlich maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Menschheit überhaupt entwickeln konnte. Denn ohne Pike und Co. hätten die Marsianer nicht die Mittel gehabt, um den Planeten der Insekten-Spezies zu zerstören und so die Dinge ins Rollen zu bringen.

Wie es mit den Abenteuern der Crew weitergeht, erfahren wir jeden Donnerstag auf Paramount Plus, wo wöchentlich eine neue Folge erscheint.