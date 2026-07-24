Ein offizielles Lego-Set zu Scrubs ist gerade so nahe wie noch nie, doch zwei Hürden müssen noch erklommen werden

Ein offiizielles Lego-Set zu Scrubs ist gerade so nahe wie nie zuvor. Bildquelle: Buena Vista Television.

Über das Lego-Ideas Programm können Fans selbst kreierte Klemmbaustein-Modelle online einreichen, und wenn über einen gewissen Zeitraum mindestens 10.000 Unterstützerinnen und Unterstützer zusammenkommen, landet es im Review-Prozess. Dort entscheidet Lego, ob sie das Modell, inklusive einiger Anpassungen, auf den Markt bringen.

Darunter befinden sich aktuell auch Modelle zur Dramady-Serie Scrubs. Eines von ihnen hat kürzlich 6.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gesammelt und damit für den Designer einen kleinen Meilenstein erreicht.

Das Sacred Heart aus Lego

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Das Modell stammt von dem Ideas-Creator MoniBricks und wurde im Februar 2025 eingereicht. Es zeigt das Sacred Heart Krankenhaus und enthält die neun Minifiguren JD, Turk, Carla, Elliot, Dr. Cox, Dr. Kelso, Ted, Todd und den Hausmeister. Zusätzlich gibt es mehrere Easter Eggs, darunter JD's blauen Roller, die Toilette auf dem Dach und blaue Hände an der Wand des Krankenhaus-Flurs.

Auf Reddit, wo sich der Designer Robymuso90 nennt, bedankt er sich dafür, die Marke von über 6.000 Unterstützerinnen und Unterstützern geknackt und damit mehr als 60 Prozent des Ziels geschafft zu haben. Zudem wurde das Set inzwischen als Staff Pick (zu Deutsch: Wahl der Belegschaft) markiert, was ihm noch mehr Aufmerksamkeit beschert.

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Noch ist das glückliche Ende aber nicht in trockenen Tüchern. Aktuell hat das Set 6.238 Unterstützerinnen und Unterstützer. Für die 10.000 fehlt also noch mehr als ein Drittel und in 269 Tagen, also am 19. April 2027, läuft die Deadline aus.

Sollte MoniBricks es schaffen, stehen die Chancen aber ausgezeichnet, dass tatsächlich ein Set zum Sacred Heart umgesetzt wird. Durch das Serien-Revival ist Scrubs wieder in aller Munde. Außerdem pflegt Lego schon seit unzähligen Jahren eine enge Partnerschaft mit dem Rechteinhaber Disney. Einzig bei der Größe könnte es zu Abstrichen kommen. Weitere Bilder zum Set findet ihr auf der Modellseite von Lego Ideas.

Fantastische Konkurrenz: Sollten die 10.000 Unterstützerinnen und Unterstützer nicht rechtzeitig gefunden werden, müssen Scrubs-Fans die Flinte aber noch nicht ins Korn werfen. Aktuell sind noch zwei andere Modelle bei Lego Ideas eingereicht, von denen zumindest eines eine realistische Chance hat, in den Review-Prozess zu gelangen.

Das sieht sogar so beeindruckend aus, dass Lego selbst es zunächst für KI gehalten und es deswegen beim ersten Anlauf abgelehnt hat. Nur dank Fotos und Videos von einer Klemmbaustein-Messe konnte er das Unternehmen von der Echtheit überzeugen. Die ganze Geschichte dazu findet ihr hier:

Auch wenn erst Anfang dieses Jahres die erste Staffel des Scrubs-Revivals veröffentlicht wurde, kommt schon im Herbst 2026 die zweite Season. Dabei müsst ihr jedoch auf zwei Charaktere verzichten, einer davon war auf dem besten Weg, JDs (Zach Braff) Hauptantagonist zu werden. Dafür sollen dieses Mal Dr. Cox (John C. McGinley) und sogar der Hausmeister (Neil Flynn) eine größere Rolle spielen. Weitere Infos dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben.