Im Steam Sale sind 6 Spiele so günstig wie noch nie – eines davon habt ihr bei GameStar ausgezeichnet

Mittwoch, Mitte der Woche, Midweek: Wie üblich läuft bei Steam der wöchentliche Spiele-Sale. Wir haben für euch 6 spannende Spiele rausgepickt, die es gerade so günstig gibt wie noch nie zuvor. Keine alten Schinken, das älteste ist anderthalb Jahre alt.
Viel Spaß beim Stöbern!
Die besten Steam-Angebote der Woche
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Genre: Stealth-Action
- Entwickler: Konami
- Release: August 2025
- Preis & Rabatt: 32 Euro (60 Prozent Rabatt)
Naked Snake sah noch nie so gut aus wie im Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Remaster von 2025. Im Test hat sich das neu aufgelegte und doch originalgetreue Schleichspiel als lohnenswertes Abenteuer erwiesen, sowohl für Kenner als auch Neueinsteiger. Als Agent schleicht ihr durch den Dschungel, schaltet allerlei Gadgets frei, trefft herrlich ausgefallene Charaktere und fühlt euch die meiste Zeit einfach mega cool, weil Naked Snake so ein Badass ist.
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