Ein kleines Dankeschön für unsere 3.000 treuesten Plus-Mitglieder

Viele Plus-Mitglieder halten uns seit Jahren die Treue - einige sogar schon seit über einem Jahrzehnt, als es noch GameStar Premium gab, den Vorgänger von GameStar Plus. Bei unseren 3.000 dienstältesten Plus-Usern haben wir uns deshalb mit einem kleinen Geschenk bedankt.



Per E-Mail haben sie einen 14-Tage-Testkey für den Xbox Game Pass auf PC erhalten, dank dem sie aktuell unter anderem Kingdom Come: Deliverance sowie das brandneue Gears 5 kostenlos spielen können. Und natürlich Stellaris. Es war Micha irgendwie wichtig, das zu erwähnen.

Was ist GameStar Plus?

GameStar Plus ist unser Mitgliederprogramm, das uns Spiele-Journalismus erlaubt, der im modernen Internet anderweitig gar nicht mehr möglich wäre. Denn Plus verzichtet auf Werbefinanzierung und damit Reichweitenzwang, als Plus-User könnt ihr alle Anzeigen auf GameStar.de abschalten. Zusätzlich bekommt ihr täglich neue Reportagen, Essays, Videos und Podcast-Folgen, die unsere Plus-Redaktion extra für euch produziert.



