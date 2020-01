In eigener Sache: GameStar 02/2020 kommt später

Manchmal sind es eben Kleinigkeiten, die den Lauf großer Ereignisse verändern! Das "große Ereignis" ist in diesem Fall der Erscheinen der GameStar-Ausgabe 02/2020 (geplant für den 22. Januar 2020), die "Kleinigkeit" die den XL-Ausgaben beiliegende Papierkarte mit den Vollversions-Codes. Die wird nämlich in einer anderen Druckerei als das eigentliche Heft produziert. Und just beim Transport der Karten in die Magazin-Druckerei gab es Probleme, sodass die Karten zu spät ankamen und nicht im ursprünglichen Zeitplan in die Hefte geklebt werden konnten.

Vereinzelt später am Kiosk

Was bedeutet das? GameStar-Abonnenten werden das Heft nicht wie gewohnt am Samstag (18. Januar 2020) in den Händen halt, sondern vermutlich erst Anfang nächster Woche. Das Kiosk-Datum am 22. Januar 2020 wird ebenfalls nicht gehalten. Wir gehen aber davon aus, dass die GameStar dann am Donnerstag, 23. Januar 2020, überall zu haben ist. Allerdings kann es auch vereinzelt zu weiteren Verzögerungen kommen. Wir bitten um Entschuldigung, beim nächsten Mal läuft es dann (hoffentlich) wieder glatter!

Die App- und E-Paper-Ausgaben (etwa im Heftarchiv von GameStar Plus) stehen natürlich trotzdem pünktlich zur Verfügung.

Hier geht's zum Heftarchiv auf GameStar Plus