In eigener Sache - Verzögerung der Gewinnspiel-Versendungen

Liebe, Gewinnspiel-Enthusiasten,

leider verzögern sich einige unserer Gewinnspielziehungen und der Versand der Gewinne etwas. Betroffen sind die Jubiläums-Verlosungen zur 250. Ausgabe, sowie das große World of Warcraft: Battle of Azeroth-Gewinnspiel "Horde vs. Allianz" und die MAX-Verlosung zum WoW-Livestream vom 16. August. Leider rechnen wir aktuell mit einer Verzögerung der Auswertungen von etwa zwei Wochen. Falls ihr also bisher noch keine frohe Kunde von uns erhalten habt stehen eure Gewinnchancen noch immer gut. Wir benachrichtigen die Gewinner so schnell wie Möglich und senden die jeweiligen Preis zu.

Bitte entschuldigt die Verzögerung.

Euer GameStar-Gewinnspielteam.