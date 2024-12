Wie gut kennt ihr Indiana Jones? Unser Quiz verrät's!

Nur echt mit Fedora!

Spätestens seit Indiana Jones und der große Kreis ist unser liebster Archäologe und Abenteurer wieder in aller Munde. In unserem Test zum neuen Action-Adventure spricht Kollege Kai sogar von der besten Indy-Story seit über 30 Jahren!

Lasst uns also das Abenteuerfieber packen und ein für allemal klarstellen, wer unter euch zu den absoluten Indy-Experten gehört. Dazu haben wir euch ein kleines, aber feines Quiz aufgesetzt, in dem es Trivia-Fragen zu beantworten gilt:

Habt ihr alle Fragen beantwortet? Dann schreibt uns doch bitte in die Kommentare, wie ihr abgeschnitten habt und ob ihr euren Fedora von nun an noch stolzer tragen könnt. Und macht euch keine Gedanken, wenn die Punktzahl etwas niedriger ausfällt.

Immerhin lassen sich über die kommenden Feiertage die guten alten Filme hervorragend mit der Familie schauen.

Noch mehr Indy!

Wenn euch das Quiz jetzt Lust auf noch mehr Indy gemacht habt, der Weg bis zum Fernseher aber gerade zu weit ist, um sich die alten Filme reinzuziehen, haben wir da noch etwas Famoses für euch:

25:35 "Bethesda wollte mich nicht!" - Interview mit Troy "Indiana Jones" Baker (englisch)

Autoplay

Unser Kollege und Indy-Fan Felix war nämlich vor kurzem in Berlin und hat mit Troy Baker gesprochen. Das ist die englische Stimme unseres liebsten Abenteurers in Indiana Jones und der große Kreis. Im Interview spricht Troy davon, dass Todd Howard ihn gar nicht für die Rolle haben wollte. Außerdem erfahrt ihr, warum seine Version sich so sehr von der des ikonischen Harrison Ford unterscheidet.

Solltet ihr bisher Indiana Jones und der große Kreis nicht gespielt haben und euch der Preis von 70 Euro zu hoch sein, empfehlen wir euch einen Blick in den Xbox Game Pass. Alle aktuellen Spiele findet ihr hier:

Mehr zum Thema Xbox und PC Game Pass im Dezember 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick von Tristan Gudenrath

Aktuell gibt es auch wieder die Ein-Euro-Aktion für Neukunden. Ihr dürft nur nicht vergessen, das Abo danach wieder zu kündigen. Aktuell stehen die Steam-Bewertungen bei 91 Prozent positiver Reviews.

Bevor ihr jetzt aber anfangt, das neue Indy-Spiel zu spielen, testet erstmal euer Wissen in unserem Trivia Quiz. Wir freuen uns über eure Teilnahme!