Xbox und PC Game Pass im Dezember 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

Im Dezember 2024 werdet ihr mit dem Game Pass zum Jäger verlorener Schätze.

Bei den Inhalten des Xbox Game Pass herrscht jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im Dezember 2024 könnt ihr euch über Bethesdas neuestes AAA-Spiel freuen, das ihr mit einer Ultimate Mitgliedschaft gleich am ersten Tag ohne Zusatzkosten spielen dürft. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel wieder die Abo-Bibliothek verlassen.

Wir halten euch auf dem Laufenden: In den nächsten Tagen und Wochen werden voraussichtlich noch weitere neue Spiele und Abgänge bekannt gegeben. Sobald diese bekannt sind, werden sie in diesem Artikel ergänzt.

Highlight im Dezember 2024: Indiana Jones und der Große Kreis

8:43 Indiana Jones und der Große Kreis - Vorschau-Video: Wir haben's endlich gespielt!

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PC, Konsole und Cloud (nur mit Ultimate oder PC Game Pass)

PC, Konsole und Cloud (nur mit Ultimate oder PC Game Pass) Release: 9. Dezember 2024

Ihr schlüpft in die Rolle des legendären Archäologen Indiana Jones und legt euch mit einer finsteren Geheimorganisation an, die auf der Suche nach einer uralten Macht vor nichts zurückscheut.

Eigentlich wolltet ihr nur das Verschwinden eines scheinbar bedeutungslosen Relikts aufklären, bis ihr plötzlich von einem geheimnisvollen Mann attackiert werdet. In der Ego-Perspektive begebt ihr nun selbst auf die Suche und stoßt dabei auf zahlreiche Rätsel, mysteriöse Orte, fiese Nazis und Schlangen. Wieso ausgerechnet Schlangen?

Unterstützt werdet ihr von eurer treuen Peitsche sowie neuen und alten Verbündeten. Die Geschichte spielt 1937 zwischen Jäger des verlorenen Schatzes und Der letzte Kreuzzug . Entwickelt wurde das Spiel vom schwedischen Studio Machine Games, das sich bislang vor allem durch Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein 2: The New Colossus einen Namen gemacht hat.

3:00 Indiana Jones und der Große Kreis: Im Launch-Trailer ermittelt Indy sogar im Vatikan

Weitere neue Spiele im Game Pass im Dezember 2024

Noch wurden keine weiteren Titel für den Dezember 2024 bekannt gegeben. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es hier in diesem Artikel. Es lohnt sich also, wiederzukommen.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Dezember 2024

Natürlich müssen im Dezember 2024 auch wieder einige Spiele ihre Koffer packen und den Game Pass verlassen. Diese Titel trifft es diesmal, sie fliegen am 15. Dezember aus dem Abo:

Im letzten Jahr sind im Xbox und PC Games Pass die Neuzugänge im Dezember eher dürftig ausgefallen - besonders in der zweiten Hälfte des Monats. Damals wurde es mit den anstehenden Feiertagen begründet. Die Menschen sollten lieber Zeit mit ihrer Familie verbringen und sich nicht zu sehr durch neue Videospiele ablenken lassen. Es ist also davon auszugehen, dass es auch dieses Jahr weniger Neuzugänge geben wird.