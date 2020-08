Intel will 2021 offenbar auf dem Markt für Spieler-Grafikkarten einsteigen und Nvidia und AMD Konkurrenz machen. Das zumindest wollen die Kollegen von Videocardz in Erfahrung gebracht haben. Intel habe demnach bestätigt, an einer weiteren Mikroarchitektur abseits der bereits bekannten Xe-Ableger zu arbeiten.

Bisher wurden drei Xe-Varianten genannt:

Xe-LP: Low Power für besonders hohe Effizienz

Xe-HP: High Performance für Rechenzentren

Xe-HPC: High Performance Computing für Exascale-Server und Deep Learning

Intel Xe-HPG

Neu ist Videocardz zufolge Xe-HPG, was für High Performance Gaming stehen dürfte und somit speziell auf die Anforderungen von Videospielen ausgelegt sein soll. Xe-HPG umfasst dabei allerdings eine breite Palette, von Mid-Range- bis Enthusiasten-Grafikkarten. Bereits seit 2018 habe Intel an Xe-HPG gearbeitet, heißt es weiter.

GDDR6 und Raytracing: Genaue Informationen zu den Leistungsmerkmalen der Spieler-Grafikkarten gibt es jedoch nicht. Lediglich dass Intel auf GDDR6-Videospeicher setzen werde, um das Verhältnis von Preis zu Performance möglichst gering zu halten. Im Gegensatz dazu soll Xe-HP mit HBM-Videospeicher bestückt werden.

Xe-HPG soll zudem Hardware-beschleunigtes Echtzeit-Raytracing bieten - davon hatten wir mit Blick auf die Xe-Architektur schon des Öfteren gehört.

Wie viele Rechenkerne Xe-HPG am Ende bieten wird, kann noch nicht gesagt werden. Für die HP-GPU wurden früher jedoch bereits 16.384 Shader (2.048 Execution Units zu je acht Kernen) genannt.

46 1 Mehr zum Thema Intel Xe-HP angeblich mit 16.384 Rechenkernen

Besonders interessant ist ein Detail zur Fertigung der Xe-HPG-Chips. Diese sollen Videocardz zufolge nicht bei Intel selbst fabriziert werden, sondern extern, bei einem Auftragsfertiger. Hierfür kommen dann eigentlich nur Samsung oder TSMC in Frage, wobei hier vieles von der Auftragslage abhängen dürfte - TSMC war diesbezüglich schon einmal im Gespräch. Alle anderen Xe-GPUs werden nach bisherigem Informationsstand bei Intel in einem 10-nm-Verfahren gefertigt.

Wann wird mit Xe-HPG gerechnet? Einen exakten Release-Termin nennt Videocardz zwar nicht, mit der Auslieferungen der Grafikbeschleuniger soll jedoch 2021 begonnen werden.