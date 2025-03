Invincible Staffel 4 kommt 2026 – mit dem mächtigsten Oberbösewicht und einer komplett neuen Story

Thragg ist der Anführer der Viltrumiten - und noch mächtiger als Conquest aus Staffel 3.

Nach dem actiongeladenen Finale der dritten Staffel dürfen sich Fans der Superhelden-Serie Invincible auf ein Wiedersehen im Jahr 2026 freuen. Das hat das offizielle X-Konto (ehemals Twitter) der Serie nun bestätigt – und direkt ein paar spannende Infos zur nächsten Staffel mitgeliefert. Darunter: die Besetzung des nächsten großen Schurken und ein Handlungsstrang, den es so nicht in den Comics gibt.

Thragg kommt - der gefährlichste Viltrumit überhaupt

Die Ankündigung ist kurz, aber vielsagend. Staffel 4 von Invincible erscheint 2026 und setzt damit den positiven Trend kürzerer Wartezeiten fort. Während Fans zwischen Staffel 1 und 2 noch über zwei Jahre ausharren mussten, betrug die Pause zwischen Staffel 2 und 3 nur rund ein Jahr – und genau das soll jetzt auch so bleiben.

Die größte Enthüllung betrifft jedoch die Besetzung von Thragg, dem Anführer des Viltrum-Imperiums. Wer den übermächtigen Gegenspieler verkörpern wird, wurde zwar noch nicht verraten, aber allein seine Ankündigung zeigt: Die Lage für Mark Grayson alias Invincible spitzt sich weiter dramatisch zu.

Nach dem brutalen Duell mit Conquest, der in Staffel 3 für einige der intensivsten (und am schwersten zu verdauenden) Szenen der Serie sorgte, steht der nächste Showdown bevor – mit einem Gegner, der Conquest sogar noch in den Schatten stellt.

Damien Darkblood ist zurück – mit ganz neuer Story

Aber nicht nur bei den Bösewichten legt Staffel 4 eine Schippe drauf. Auch Fanliebling Damien Darkblood, der dämonische Detektiv mit Hellboy-Vibes, kehrt zurück – und zwar mit einer Geschichte, die komplett neu für die Serie geschrieben wurde.

Damit wagt sich Invincible erstmals sichtbar von der Comic-Vorlage weg und geht bei der Story eigene Wege. Was genau Darkbloods neue Rolle ist, bleibt zwar noch ein Geheimnis, aber die Post-Credit-Szene aus dem Staffel-3-Finale dürfte ein deutlicher Hinweis sein.

Die gute Nachricht für alle, die ungeduldig auf Nachschub warten: Die Sprachaufnahmen für Staffel 4 sind ebenfalls bereits abgeschlossen. Auch wenn der genaue Veröffentlichungstermin noch nicht genannt wurde, deutet alles darauf hin, dass die Produktion auf einem guten Weg ist. Damit dürften neue Folgen 2026 tatsächlich sicher sein – und damit ein Wiedersehen mit Mark, Omni-Man, Atom Eve und dem Rest.