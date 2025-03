»Kein Grund für ein weiteres Sims« - Zum Steam-Start von Inzoi fallen die User-Reviews sehr eindeutig aus

Inzoi macht zum Start in den Early Access eine gute Figur.

Nach einer Verschiebung von Ende 2024 auf März 2025 ist die neue Lebenssim jetzt endlich auf Steam in den Early Access gestartet - und das mit großem Erfolg. Die Marketing-Offensive von Inzoi scheint sich ausgezahlt zu haben, denn bisher sehen die Bewertungen ziemlich rosig aus.

Fast 68.000 Spielerinnen und Spieler tummeln sich laut SteamDB aktuell gleichzeitig in den Inzoi-Städten Dowon und Bliss Blay herum. In der Liste der Trending Games katapultiert sich Inzoi damit auf Platz 1.

Viele Spielerinnen und Spieler bedeuten natürlich nicht gleich, dass ein Spiel auch gut ist. Im Fall von Inzoi aber irgendwie schon, denn in den Steam-Bewertungen kommt es bei mehr als 2.500 abgegebenen Reviews aktuell auf 86 Prozent. Damit erhält es das Steam-Prädikat »Sehr positiv«.

Obwohl diese frühe Version von Inzoi noch an vielen Stellen ausbaufähig und ordentlich ressourcenhungrig ist, scheinen die meisten Spielerinnen und Spieler zufrieden mit dem Gesamtbild zu sein, vor allem im Vergleich zu Genre-Kollege Die Sims.

Dieser Spielerin hat vor allem die Preispolitik von Sims zu schaffen gemacht, weshalb sie viel Hoffnung in Inzoi setzt. Dafür hat sie sich sogar ein kleines Gedicht ausgedacht, das wir nicht so locker flockig übersetzen können. Deshalb hier im Original:

I used to love The Sims, no doubt,

Building my world from the inside out.

But EA crept in with a devilish grin,

»Fun's not free—now type your PIN!«

A thousand bucks just to play it right,

DLC stacked out of sight.

Want a pet? That’s not for free.

Want a full game? Don’t look at me.

But now I’ve found a better way,

No paywalls standing in my way.

InZOI’s here—no greed, no lies,

At least for now—no corporate spies.

No broken game, no cash-grab schemes,

Just play, create, and live your dreams.❤︎