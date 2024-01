iOS 17.3: Das iPhone-Update erscheint wohl nächste Woche - Was ist neu?

Der Release von iOS 17.3 steht vor der Tür. Das sind die Neuerungen im iPhone-Update.

Apple hat die RC-Version der neuen iPhone-Version veröffentlicht, was darauf hindeutet, dass die neue Version wahrscheinlich nächste Woche zum Download bereitsteht.

Im Gegensatz zum letzten großen iPhone-Update gibt es mit iOS 17.3 keine neuen Apps. Trotzdem kommt eine sehr wichtige Funktion für das iPhone, die es wert ist, erwähnt zu werden.

Habt ihr iOS 17 gerade erst installiert? Dann werft einen Blick auf die wichtigsten Neuerungen des großen iPhone-Updates:

iOS 17 Neuerungen: Diese 30 Funktionen machen das iPhone deutlich besser

Schutz für gestohlene Geräte

Apple führt mit iOS 17.3 eine wichtige Funktion ein, die dem Schutz der Daten auf dem iPhone dient, falls das Telefon unglücklicherweise abhandenkommt.

Im Wesentlichen ermöglicht diese Funktion für bestimmte sicherheitsrelevante Funktionen eine zusätzliche Authentifizierung in Form von biometrischen Daten, also Touch ID oder Face ID, wie MacRumors berichtet.

Zugriff auf im iCloud-Schlüsselbund gespeicherte Passwörter oder den Hauptschlüssel

»Verloren-Modus« ausschalten

Inhalte und Einstellungen löschen

Durchführen bestimmter Aktionen in der Wallet-App

Gespeicherte Zahlungsdaten in Safari verwenden

Das iPhone verwenden, um ein neues Gerät einzurichten

Für besonders sensible Informationen hat Apple eine weitere Schutzmaßnahme vorgesehen. So muss man sich für bestimmte Aktionen nach einer Stunde erneut per Touch ID oder Face ID authentifizieren.

Kennwort für Apple ID ändern

Aktualisieren ausgewählter Apple-ID-Sicherheitseinstellungen, wie das Hinzufügen oder Entfernen eines vertrauenswürdigen Geräts

Kennwort für das iPhone ändern

Hinzufügen oder Entfernen von Face ID oder Touch ID

Wo Ist?-Funktion deaktivieren

Schutz für gestohlene Geräte deaktivieren

Laut Apple entfällt die Verzögerung, wenn sich das iPhone an einem vertrauenswürdigen Ort befindet, zum Beispiel zu Hause.

Apple Music: Kollaborative Playlisten

Ihr könnt bald in Apple Music Freunde einladen, um gemeinsam an einer Playlist zu arbeiten.

Die Funktion für kollaborative Playlisten in Apple Music ist nicht ganz neu. Das Feature wurde bereits in der iOS 17.2 Beta eingeführt, später aber aufgrund diverser Fehler wieder entfernt.

Was bringt diese Funktion? Ihr könnt Kontakte per Link oder QR-Code einladen, um gemeinsam an Playlisten zu arbeiten.

Außerdem stehen animierte Emoji-Reaktionen zur Verfügung, die auf der Playlist hinterlassen werden können.

Neue Hintergrundbilder

Zur Feier des Black Months gibt es neue Hintergrundbilder für iPhone, iPad und Apple Watch. Passend zum Thema sind ab dem 23. Januar auch neue Armbänder für die Smartwatch erhältlich.

Release: Wann kommt iOS 17.3

iOS 17.3 wird höchstwahrscheinlich am 23. Januar veröffentlicht. An diesem Tag werden auch die neuen Apple Watch Armbänder erhältlich sein.

Apple veröffentlicht neue OS-Versionen in der Regel zusammen mit der Einführung von passendem Zubehör.

Download: Wo könnt ihr iOS 17.3 herunterladen?

Sobald der Download von iOS 17.3 freigegeben ist, geht wie folgt vor, um die neueste Version herunterzuladen:

Öffnet die Einstellungen auf dem iPhone. Tippt unter »Allgemein« auf »Softwareupdate«. Sobald die Version zum Download bereitsteht, wählt »Herunterladen und Installieren« aus. Gegebenenfalls müsst ihr das iPhone-Kennwort eingeben.

Was haltet ihr von der neuen Funktion für gestohlene Geräte? Ist sie eine sinnvolle Ergänzung, um Dieben das Handwerk zu legen? Werdet ihr diese Funktion sofort einschalten, wenn iOS 17.3 verfügbar ist? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch von zukünftigen iPhone-Updates? Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare!