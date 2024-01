iOS 17.4 Beta 1 ist da: Sideloading, Emojis und weitere Neuerungen

iOS 17.4 Beta 1 ist draußen und bringt eine Menge Neuerungen mit. (Bild: chinnarach, stock.adobe.com)

Nach einer historischen Ankündigung steht mit iOS 17.4 eine wichtige Änderung bevor. Alternative App Stores werden für das iPhone-Betriebssystem zugelassen - nur in Europa.

Was diese Änderung genau bedeutet und welche Neuerungen euch sonst noch im nächsten iPhone-Update erwarten, erfahrt ihr jetzt.

iOS 17.4: Alternative App-Stores

Apple nimmt umfangreiche Änderungen an iOS vor, um dem Digital Market Act der Europäischen Union zu entsprechen.

Davon profitieren neben uns vor allem Entwicklerinnen und Entwickler, die ihre Apps nun auch über andere Kanäle als den App Store anbieten können.

Öffnet ihr in iOS 17.4 Safari, erscheint das Fenster zur optionalen Auswahl eines neuen Standardbrowsers.

Die größten Änderungen zu diesem Thema im Überblick:

App Stores : Apple stellt den Entwicklerinnen und Entwicklern eine Reihe von Tools und API-Schnittstellen zur Verfügung, damit sie ihre eigenen App-Stores anbieten können. Dennoch findet eine Überprüfung statt, um ein gewisses Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

: Apple stellt den Entwicklerinnen und Entwicklern eine Reihe von Tools und API-Schnittstellen zur Verfügung, damit sie ihre eigenen App-Stores anbieten können. Dennoch findet eine Überprüfung statt, um ein gewisses Maß an Sicherheit zu gewährleisten. In-App-Käufe : Entwicklerinnen und Entwickler können nun alternative Zahlungsmöglichkeiten in ihren iOS-Apps anbieten.

: Entwicklerinnen und Entwickler können nun alternative Zahlungsmöglichkeiten in ihren iOS-Apps anbieten. Streaming : Unternehmen wie Microsoft oder Nvidia können mit iOS 17.4 ihre Streaming-Apps wie Xbox Cloud Gaming oder GeForce Now anbieten.

: Unternehmen wie Microsoft oder Nvidia können mit iOS 17.4 ihre Streaming-Apps wie Xbox Cloud Gaming oder GeForce Now anbieten. Browser: Zukünftig können Browser auf eine eigene Web-Engine wechseln und müssen nicht mehr auf die Safari-Engine zurückgreifen. Außerdem kann der Standardbrowser in den Einstellungen geändert werden.

Neue Emojis in iOS 17.4

Zwar handelt es sich nicht um eine große Anpassung wie bei den alternativen App-Stores, aber Emoji-Fans werden mit dem nächsten Update auf ihre Kosten kommen.

Mit iOS 17.4 erwarten euch neue Emojis. (Bild: Emojipedia)

Die folgenden Emojis werden mit iOS 17.4 eingefügt:

Emoji mit nickender Kopfbewegung

Emoji mit schüttelndem Kopf

Ein Phönix (erkennbar als entflammter Vogel)

Eine Limette

Ein Pilz

Eine zerbrechende Kette

Verschiedene Symbole, die Familien darstellen

Weitere Varianten von Menschen, die gehen, laufen, sitzen und in verschiedenen Arten von Rollstühlen sitzen

Weitere Varianten von Menschen, die mit einem Blindenstock gehen

iOS 17.4: Schutz für gestohlene Geräte

Die Neuerung »Schutz für gestohlene Geräte« wurde mit iOS 17.3 eingeführt und wird mit dem nächsten Update weiter verbessert.

So kann die einstündige Verzögerung der zweiten Authentifizierung immer angefordert werden, auch wenn man sich an einem sicheren Ort befindet.

SharePlay wird in iOS 17.4 erweitert

Mit iOS 17.4 und tvOS 17.4 erweitert Apple die SharePlay-Funktion auf HomePod und Apple TV.

Damit können Dritte Musik über die Geräte steuern, sofern sie dazu berechtigt sind. Die Besitzerinnen und Besitzer des HomePods bzw. Apple TVs müssen über ein Apple Music-Abo verfügen, nicht aber die Dritten, die die Berechtigung zur Steuerung der Musik erhalten haben.

Die Verbindung kann über einen QR-Code auf dem iPhone der Besitzerinnen und Besitzer hergestellt werden.

Weitere Funktionen in iOS 17.4 Beta 1

Siri : Der Funktion »Nachrichten lesen« unter »Siri & Suchen« wurden weitere Sprachen wie Spanisch und Französisch hinzugefügt. Die Sprache »Deutsch« ist auf unserem iPhone mit iOS 17.4 Beta 1 noch nicht verfügbar.

: Der Funktion »Nachrichten lesen« unter »Siri & Suchen« wurden weitere Sprachen wie Spanisch und Französisch hinzugefügt. Die Sprache »Deutsch« ist auf unserem iPhone mit iOS 17.4 Beta 1 noch nicht verfügbar. Podcasts : Ähnlich wie bei Apple Music kann die Podcast-App das Gesprochene transkribieren.

: Ähnlich wie bei Apple Music kann die Podcast-App das Gesprochene transkribieren. Safari : Die Suchleiste in Apples Webbrowser ist nun breiter.

: Die Suchleiste in Apples Webbrowser ist nun breiter. Live-Aktivitäten: Mit iOS 17.4 erhält die Stoppuhr eine neue Funktion. Wird eine Stoppuhr gestartet, erscheint sie nun auf der Dynamic Island und als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm.

iOS 17.4 bereits jetzt installieren

Das neueste iPhone Update befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Wenn ihr jedoch zu den Ersten gehören wollt, die das neue Update testen, geht folgendermaßen vor

Erstellt ein Backup eures iPhones. Registriert euch auf der Beta-Support-Seite von Apple mit der Apple-ID, die auch dem iPhone verwendet wird. Öffnet die iPhone-Einstellungen und tippt unter »Allgemein« auf »Softwareupdate«. Ändert den Kanal unter »Beta-Updates« auf »iOS 17 Public Beta«. Das Fenster lädt nun die neueste Beta-Version von iOS 17. Tippt jetzt auf »Laden und installieren«.

Wichtig: Beta-Versionen können Fehler enthalten und die Funktionalität auf dem iPhone einschränken. In der Vergangenheit haben verschiedene Updates zu ernsthaften Problemen geführt. Vorsicht ist geboten.

Release: Wann erscheint iOS 17.4?

Der genaue Erscheinungstermin von iOS 17.4 wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Derzeit wird mit Anfang März gerechnet, da zu diesem Zeitpunkt die Frist für die Implementierung des DMA ausläuft.

Was haltet ihr von den Neuerungen, insbesondere den alternativen App Stores, in iOS 17.4? Feiert ihr die Neuerungen oder begegnet ihr denselben mit gleichgültigem Schulterzucken? Anders gesagt: Welche Funktionen sollte Apple eurer Meinung nach für sein Mobile-Betriebssystem nachschieben? Schreibt uns eure Meinungen, Wünsche und Hoffnungen dazu gerne wie immer unten in die Kommentare!