Schlussstrich bei Apple: Welche iPads wohl ohne das nächste große Update von iPadOS auskommen müssen

Heute Abend wird Apple neben iOS 27 auch das neue Betriebssystem fürs iPad vorstellen, iPadOS 27. Welche Modelle das Update voraussichtlich erhalten, lest ihr hier.

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Marinus Martin
08.06.2026 | 14:25 Uhr

Das nächste große Update für das iPad steht an – doch iPadOS wird nicht alle Modelle unterstützen, auf denen noch iPadOS 26 läuft. (Bild: Apple, Logo generiert mit Adobe Firefly) Das nächste große Update für das iPad steht an – doch iPadOS wird nicht alle Modelle unterstützen, auf denen noch iPadOS 26 läuft. (Bild: Apple, Logo generiert mit Adobe Firefly)

Apple stellt heute Abend auf der WWDC 2026 offiziell iPadOS 27 vor und läutet damit die nächste Generation des iPad-Betriebssystems ein.

Wie bei jedem großen Update werden aber wohl nicht alle Tablets unterstützt, die derzeit mit iPadOS 26 laufen.

Immerhin sollen Gerüchten zufolge relativ wenige Modelle aus dem Update-Support fallen. Selbst einige Geräte von 2018 werden noch als iPadOS 27-fähig gehandelt.

Diese iPads erhalten voraussichtlich iPadOS 27

Laut 9to5Mac könnte Apple folgende Tablet-Modelle mit dem großen Update versorgen:

  • iPad: 9. Generation (2021) und neuer
  • iPad Air: 4. Generation (2020) und neuer
  • iPad Pro: 3. Generation (2018) und neuer
  • iPad mini: 6. Generation (2021) und neuer

Auffällig: Apple hält besonders bei den Pro-Modellen eine lange Kompatibilität aufrecht, die iPads von 2018 weiterhin einschließt.

Video starten 15:01 iPad (Pro) oder MacBook? Diese Unterschiede müsst ihr 2026 kennen

Diese drei iPads scheiden voraussichtlich aus

Folgende drei Modelle könnten demnach kein Update auf iPadOS 27 mehr erhalten:

  • iPad 8 (2020)
  • iPad Air 3 (2019)
  • iPad mini 5 (2019)

Alle drei setzen auf den A12 Bionic-Chip – denselben Chip, dem Apple auf iPhone-Seite schon bei iOS 26 den Stecker gezogen hat.

Nicht alle Features kommen auf allen Geräten an

Selbst wenn euer iPad iPadOS 27 noch bekommt, bedeutet das nicht automatisch den vollen Funktionsumfang.

So unterstützen beispielsweise nur iPad mini (A17 Pro) und iPad-Modelle mit M1 und neuer die Apple-Intelligence-Features.

Konkret bedeutet das für euch: Ältere, aber noch kompatible iPads wie das iPad 9 oder das iPad Air 4 erhalten zwar das Update und profitieren von einigen Verbesserungen – aber eben nicht von allen.

Mehr zum Thema:

So findet ihr euer iPad-Modell heraus

Falls ihr nicht sicher seid, welches Modell ihr habt, hilft ein kurzer Blick in die Einstellungen: Einstellungen > Allgemein > Info zeigt euch Modellname und Erscheinungsjahr.

Anhand von Modellbezeichnung und dem dort gelisteten Chip könnt ihr dann schnell abgleichen, ob euer iPad auf der Kompatibilitätsliste steht.

Wichtiger Hinweis: Die oben gezeigten Listen basieren auf Gerüchten. Wir werden den Artikel nach der Ankündigung entsprechend aktualisieren.

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