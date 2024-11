10 Jahre nach seinem letzten Auftritt in Game of Thrones kehrt der Joffrey-Darsteller als Bösewicht zurück - für eine Kinderserie

Im Jahre 2014 verkörperte Jack Gleeson in Game of Thrones das letzte Mal Joffrey Baratheon. Bildquelle: HBO

Durch seine Figur Joffrey Baratheon in Game of Thrones erlangte der irische Darsteller Jack Gleeson weltweite Aufmerksamkeit. Der kurzlebige Herrscher über den Eisernen Thron schmiedete hinterlistige Intrigen, fiel anderen in den Rücken und hat zudem auch den ein oder anderen Bewohner von Westeros auf dem Gewissen.

Jetzt begibt sich Gleeson schauspielerisch auf die dunkle Seite zurück und lässt wieder den Schurken raushängen.

Fünf Freunde und ein Bösewicht

Jack Gleeson kehrt schon bald auf die heimischen Bildschirme zurück und zwar als Antagonist in der neuen Serienadaption von Fünf Freunde. Ein erstes Foto des Darstellers in seiner Rolle Wentworth zeigte ihn 2023 schon mit goldenem Schmuck, Schnurrbart, schmieriger Frisur und einem böswilligen Ausdruck im Gesicht.

Serienschöpfer und ausführender Produzent der Show ist der 54-jährige Filmemacher Nicolas Winding Refn, der schon für Filme wie Only God Forgives oder Walhalla Rising das Drehbuch verfasst hat. Bei dem Film Drive mit Ryan Gosling in der Hauptrolle führte er zudem Regie.

Refn ist eigentlich eher für düstere und brutale Settings bekannt und widmet sich mit dem Abenteuer für Kinder nun einer ganz neuen Zielgruppe. Wie Filmstarts berichtet gibt die ZDF-Redakteurin Katharina Kremling aber Entwarnung für besorgte Eltern:

»Refn, vor allem bekannt für eher düstere und brutale Stoffe, scheint auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Wahl für den Stoff zu sein, doch gerade seine besondere Handschrift hinsichtlich Bildkomposition, Farbgebung und Kameraführung machen die Serie zu etwas ganz Besonderem.«

0:56 Fünf Freunde - Offizieller Trailer zur neuen Serienadaption

Autoplay

Zunächst erschien die erste Staffel im Dezember 2023 im britischen Fernsehen. Dann wanderte sie im Mai 2024 auf den amerikanische Streaming-Dienst Hulu und landet schließlich am 5. Dezember 2024 endlich in der ZDF-Mediathek.

Staffel 2 der nicht ganz so neuen Show ist auch schon in Arbeit (via Variety).

Worum geht es in Fünf Freunde?

Die neue Adaption basiert genau wie ihre zahlreichen Vorgänger auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe The Famous Five von Enid Blyton, die von den Abenteuer von vier Kindern und einem Hund handelt.

Der Cast besteht neben Jack Gleeson aus folgenden Darstellern:

Diaana Babnicova als George

Elliott Rose als Julian

Kit Rakusen als Dick

Flora Jacoby Richardson als Anne

Ann Akinjirin als Tante Fanny

James Lance als Onkel Quentin

Diana Quick als Mrs. Wentworth

Jhon Lumsden als Private Craig

Wenn Gleeson seine Rolle nur halb so gut spielt wie in Game of Thrones, können wir wohl bald wieder einen neuen Bösewicht auf unsere rote Liste setzen.

Zuletzt stand er mit Liam Neeson in dem Thriller Saints and Sinners - Heilige und Sünder (2023) vor der Kamera. Dort spielt er zwar keinen Schurken, aber einen problembelasteten Jugendlichen. Den Film könnt ihr euch aktuell auf Prime Video anschauen.