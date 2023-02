»Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, das Internet ist aber auch kein bürgerrechtsfreier Raum.« Mit diesem Zitat leitet Jasmin Gnu Sibel ihr Video zum Thema Deepfakes ein. Zusammen mit vier weiteren Meinungsbloggern, der Hacktivistin Nella und Unterstützung des Anwalts Christian Solmecke spricht sie darüber, wie ihre Bilder und die von anderen Streamerinnen auf Reddit für sexuelle Zwecke missbraucht werden - und dass sie das nicht mehr tolerieren wird. Dabei nimmt sie sich in erster Linie die Plattform Reddit vor.

Was ist Reddit?

Das Community-getriebene Netzwerk ist vor allem in Gaming-Kreisen bekannt und geliebt und funktioniert ähnlich wie ein Forum. Userinnen und User können Unterforen (sogenannte Subreddits) zu allerlei Themen erstellen. Etwa zu Spielen, Hobbys oder auch zu Personen wie Streamerinnen und Streamern. Welche Postings und Kommentare dabei an oberster Stelle angezeigt werden, entscheidet die Community per Up- und Downvote-System.

Das gesamte Video könnt ihr euch hier ansehen. Eine Zusammenfassung des Inhalts haben wir euch darunter verschriftlicht:

Worum geht's in dem Video?

Das knapp 27-minütige Video dreht sich im Kern um den Missbrauch von Stream-Clips, Social-Media-Bildern und anderen Inhalten von Influencerinnen und Influencern, die für pornografische Zwecke missbraucht werden.

Das beginnt bei einfachen Kommentaren auf Bilder der Betroffenen, in denen User schreiben, ob sie mit der abgebildeten Streamerin gerne Geschlechtsverkehr haben wollen, geht über Falschbehauptungen wie Sodomie-Vorwürfen und endet darin, dass gemeinsam zu Fotos masturbiert wird oder Rollenspiele im Namen der Betroffenen veranstaltet werden.

Doch damit nicht genug: In Zeiten von künstlicher Intelligenz und immer besserer Bildmanipulation werden mittlerweile auch Deepfakes erstellt, bei denen Content Creator etwa in pornografische Videos reineditiert werden. Diese Deepfakes werden dann in einschlägigen Subreddits getauscht oder sogar an andere verkauft. Manche Betroffene sind zum Zeitpunkt der Bildererstellung und -verbreitung noch minderjährig.

Was sind Deepfakes? Hierbei handelt es sich um Videos, Bilder oder Audiodatein, die mithilfe einer künstlichen Intelligenz abgeändert und verfälscht worden sind. Mittlerweile ist die Technik bereits so ausgereift, dass Fälschungen auf den ersten Blick schwer erkennbar sind. Woran ihr Deepfakes erkennt, hat das ZDF in einem Beitrag aufgearbeitet.

Rechtliche Maßnahmen gegen Deepfakes und Co.

Wer Deepfakes von fremden Personen erstellt, diese verbreitet oder sogar verkauft, macht sich strafbar. Diese Taten werden mittlerweile als digitale Gewalt eingestuft. Häufig sind dabei Frauen die Opfer. Welcher Straftatbestand konkret greift, hängt von Einzelfall ab.

Möglich sind unter anderem: Verleumdung (§ 187 StGB), Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs (§ 201a StGB), Strafvorschrift des Bundesdatenschutzgesetz (§ 42 BDSG) oder ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Betroffene können versuchen ebenfalls auf Schadensersatz und Schmerzensgeld zu klagen. Täter müssen mit hohen Geldstrafen oder in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafen rechnen.

Im Internet ist niemand anonym

Auf Basis dieser Rechtsgrundlage und den gefundenen Subreddits, in denen sich Userinnen und User durch die Erstellung, Verbreitung und den Verkauf von Deepfakes und Co. vermutlich strafbar machen, haben die YouTuber sich im letzten Teil des Videos mit den konkreten Tätern beschäftigt.

Denn diese lassen sich trotz fehlendem Profilbild oder Klarnamen oftmals trotzdem identifizieren. Dabei helfen sogenannte OSINT-Recherchen (Open Source Intelligence). Dabei werden frei verfügbare Quellen analysiert und dadurch Rückschlüsse auf die betroffenen Personen gezogen. Bei den im Video genannten Beispielen wurden so beispielsweise Alter, Beruf und Werdegang aufgedeckt.

Mittlerweile wurden viele der Subreddits gelöscht und die aufgedeckten Personen werden vermutlich ebenfalls schnellstmöglich alles löschen. Daher empfiehlt Gnu im Video, bei solchen Fällen immer eine Datensicherung der Beweise vorzunehmen und dann sofort den Gang zur Polizei oder zum Anwalt anzutreten.

Im Video sollten ursprünglich auch Personen zu Wort kommen, die mehr zu den Hintergründen des aktuellen Zustands hätte sagen können. Interview-Anfragen wurden erst zugesagt und später wieder abgelehnt, weshalb sich die Betroffenen auch im Stich gelassen fühlen:

Ursprünglich wurde mit für meinen Part der Geschichte hier ein Interview versprochen. Allerdings wurde die Angelegenheit gewissen Verantwortlichen, die de facto etwas hätten bewegen können, einfach zu heiß. Just Nero

Was jeder und jede von uns tun kann

Die im Video gezeigten Dinge sind bedauerlicherweise kein Einzelfall, wie auch MeinMMO vor Kurzem berichtete. Vor allem Frauen sind oft Opfer digitaler, sexueller Gewalt. Daher ist es umso wichtiger, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen und Fälle gemeldet werden.

Hier sind einige Beratungs- und Meldestellen zum Thema Hate Speech und Gewalt im Internet: Hassmelden (Zentrale Meldestelle für Hate Speech)

Hate Aid (Beratungsstelle bei digitaler Gewalt)

GAME:IN (Kollektiv gegen Sexismus)

Hier kommt ihr ins Spiel: Solltet ihr auf welcher Plattform auch immer mitbekommen, dass Userinnen und User strafrechtlich relevante Inhalte posten, Deepfakes erstellen oder verbreiten oder sich aktiv an sexuelle Gewalt beteiligen, meldet diese Inhalte an die Plattformbetreiber, die betroffenen Personen und/oder an die örtliche Polizeidienststelle oder an eine Online-Meldestelle.

Nur, wenn wir gemeinsam gegen Hass und Gewalt im Netz vorgehen, können wir etwas bewirken.