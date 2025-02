Jurassic Park: Von Lego gibt es bald ein massives T-Rex-Skelett für euer Wohnzimmer

Ein Biest von einem Lego-Set wird im März veröffentlicht.

Lego hat soeben das bislang größte Set zu Jurassic Park beziehungsweise Jurassic World enthüllt. Es handelt sich um ein Ausstellungsstück und richtet sich an Lego-Liebhaber, Dino-Fans und Klemmbaustein-Profis. Also nichts zum Spielen, sondern, wie inzwischen viele Sets, um es sich ins Regal zu stellen.

Da macht diese Skulptur auch den besten Eindruck, denn aufgrund seiner Größe fühlt man sich vermutlich wie in einem echten Museum. Das ganze Modell soll von der Schnauze bis zum Schwanz eine Länge von über einem Meter aufweisen und zeigt ein vollständiges Skelett eines Tyrannosaurus rex, einem der sicherlich bekanntesten Saurier der Welt und dem Posterboy der Jurassic-Park-Filme.

Auch wenn dieses massive Dino-Set natürlich in erster Linie zum Begucken gedacht ist, könnt ihr trotzdem ein wenig daran herumspielen. Einige Bereiche sind durchaus beweglich, sodass ihr ein paar Freiheiten habt, welche Pose euer hauseigener T-Rex einnehmen soll. Der Kiefer ist etwa aufklappbar und auch die kleinen Ärmchen können verstellt werden.

Des Weiteren wirbt Lego mit kleinen Easter Eggs, die ihr beim Bau des Sets entdecken könnt. Darunter ein Bernstein-Element, das natürlich auf den Ursprung der Dinos in den Jurassic-Park-Filmen verweist. Mit dabei sind außerdem Mini-Figuren von Dr. Ellie Sattler und Dr. Alan Grant, also den Hauptfiguren des allerersten Jurassic Parks.

Ergänzt wird das Set um eine laut Lego hochwertige Anleitung im Großformat, die nicht nur beim Aufbau dieses Monstrums hilft, sondern ein paar interessante Fakten zum T-Rex und den Filmen mitliefert.

Das T-Rex-Set erscheint am 15. März. Solltet ihr zu Lego Insider gehören, könnt ihr in einem Lego-Laden schon ab dem 12. März zugreifen.

Meinung der Redaktion

Fabiano Uslenghi

Ich bin in der Regel sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Lego-Sets einer solchen Größe und mit einem solchen Preis ohne weiteres zu kaufen. Aber bei dem T-Rex juckt es mir dann doch in den Fingern. Sicherlich gibt es auch viele andere Dino-Sets, sowohl von Lego als auch der Konkurrenz. Aber derart groß weckt der skelettierte Saurier bei mir sofort wohlige Erinnerungen an meine Besuche im Senkenberg Museum in Frankfurt.

Zumindest gefällt mir die Idee daher schon ausgesprochen gut! Wie häufig bei Lego gilt es aber erst einmal abzuwarten, wie viel Substanz am Ende dahintersteckt und vor allem zu schauen, ob es auch günstiger zu finden ist.