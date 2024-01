Jurassic World 4 kommt wohl überraschend bald und verabschiedet sich von altbekannten Gesichtern

»Omnomnom« bekommen wir sicher auch im nächsten Film wieder zu hören. Bildquelle: Universal Pictures

Jurassic Park ist mittlerweile über 30 Jahre alt. Seitdem ist aus dem Dino-Film eine weltbekannte Sci-Fi-Filmreihe geworden, die sich längst von der kleinen tropischen Insel Isla Nurblar verabschiedet hat – inzwischen haben sich die geklonten Dinosaurier auf der Erde ausgebreitet.

Der nächste Film ist laut The Hollywood Reporter schon in Arbeit und könnte überraschend bald in den Kinos starten. Angeblich wird es ein kleiner Neustart für die Serie, der altbekannte Charaktere hinter sich lässt. Wir fassen Infos und Gerüchte zusammen.

Was ist zum neuen Jurassic-Film bekannt?

Es soll sich um einen neuen Teil von Jurassic World handeln, also der Reihe, die nach der Originaltrilogie spielt und deren letzten Teil Dominion 2022 im Kino lief. Der Titel des neuen Films ist noch nicht bekannt, ebenso halten sich die Verantwortlichen bedeckt, was die Handlung betrifft.

2:23 Jurassic World 2 - Der erste Trailer mit Chris Pratt, Blue, T-Rex und Jeff Goldblum - Der erste Trailer mit Chris Pratt, Blue, T-Rex und Jeff Goldblum

Es soll laut Hollywood Reporter eine »neue Ära einleiten«, was bedeuten dürfte, dass Charaktere wie Owen (Chris Pratt), Claire (Bryce Dallas Howard), Alan Grant (Sam Neill), Ian Malcom (Jeff Goldblum) und Ellie Sattler (Laura Dern) diesmal nicht an Bord sind. Fest steht das allerdings noch nicht.

Drehbuchautor kehrt nach 27 Jahren zurück: Das Drehbuch stammt von einem Veteranen der Reihe. David Koepp arbeitete bereits an Jurassic Park (1993) und Jurassic Park: The Lost World (1997). Außerdem schrieb er Drehbücher zu Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels sowie Indiana Jones und das Rad des Schicksals.

Ein Regisseur sei laut Hollywood Reporter noch nicht an Bord, aber das Projekt sei schon weit fortgeschritten und Universal hoffe intern auf einen Kinostart im Jahr 2025. Bedenkt dabei, dass es sich nicht um eine offizielle Ankündigung handelt, auch wenn das Magazin meist bestens über die Filmbranche informiert ist.

Was haltet ihr von der Aussicht auf einen neuen Jurassic World? Hat euch die zweite Trilogie gefallen oder hat euch das moderne Reboot nicht abgeholt? Was würdet ihr euch von einem weiteren Film wünschen – einen Sprung in die Zukunft? Ein kleineres Spin-Off? Hauptsache neue, ausgefallene Themenparkmonster? Schreibt es uns gern.