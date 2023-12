Sci-Fi-Actionfilm mit Will Smith wird tatsächlich nach 16 Jahren fortgesetzt und knüpft an ein Ende an, das nie im Kino lief

Sieht ein bisschen aus wie The Last of Us, kam aber ein paar Jährchen früher: I Am Legend mit Will Smith. Bildquelle: Warner Bros.

Erinnert ihr euch noch an I Am Legend? Der Sci-Fi-Actionfilm mit Will Smith in der Hauptrolle startete 2007 in den Kinos und soll jetzt - ganze 16 Jahre später - endlich fortgesetzt werden. Das Sequel knüpft dabei allerdings an ein Ende an, das wahrscheinlich die wenigsten gesehen haben.

Denn das Ende der Kinoversion wurde nicht nur von Fans kritisiert, sondern auch von Regisseur Francis Lawrence persönlich: Er verriet erst im November 2023 im HappySadConfused-Podcast, dass er es bereut , in der Kinofassung seines Films nicht das Ende der Romanvorlage zu verwenden. Eine vorlagentreue Schlusssequenz wurde aber tatsächlich gedreht und ist auf der DVD zu I Am Legend zu sehen.

I Am Legend: Welches Ende ist nun Kanon?

Falls ihr euch gerade fragt, um was genau es geht: I Am Legend spielt in einer Welt, in der die Menschheit von einem Virus nahezu ausgerottet wurde. Im verlassenen New York kämpft der Wissenschaftler Robert Neville nicht nur ums Überleben, sondern auch darum, ein Heilmittel für besagtes Virus zu finden.

Das verwandelt Infizierte nämlich in zombie- beziehungsweise vampirartige Wesen. Im Finale der Kinoversion opfert sich Robert Neville im Kampf gegen die Infizierten, um Anna (Alice Braga) und ihrem Sohn Ethan (Charlie Tahan) mit einem potenziellen Impfstoff im Gepäck die Flucht zu ermöglichen.

Damit widerspricht diese Fassung von I Am Legend allerdings der Buchvorlage des Autors Richard Matheson von 1954. Dabei stellt sich heraus, dass es sich bei den Infizierten gar nicht um Monster handelt, sondern intelligente und empathische Wesen. Viel eher ist Neville das Monster, der Infizierte einfängt, an ihnen herumexperimentiert und sie tötet.

Dieses richtige Ende von I Am Legend wird als wesentlich nuancierter und stimmiger für die eigentliche Botschaft der Geschichte angesehen. Daran wird nun wie bereits erwähnt auch die Filmfortsetzung anknüpfen, die sich aktuell in Entwicklung befindet. Beide Versionen der Schlusssequenz von I Am Legend findet ihr im folgenden YouTube-Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie es jetzt mit I Am Legend 2 weitergeht

Nachdem I Am Legend 2 bereits 2022 von Warner Bros. angekündigt wurde, soll der Film nun wirklich kommen. Das bestätigt Will Smith (Der Prinz von Bel-Air, Men in Black) auf dem Red Sea International Film Festival (via SFFGazette), demzufolge er gemeinsam mit Michael B. Jordan (Black Panther, Creed: Rocky's Legacy) vor der Kamera stehen wird. Die Handlung soll 20 bis 30 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ansetzen.

Für I Am Legend 2 soll Regisseur Francis Lawrence zurückkehren, der momentan auch an Constantine 2 mit Keanu Reeves und der Bioshock-Verfilmung für Netflix arbeitet. Sehr wahrscheinlich wird Lawrence I Am Legend 2 noch vor diesen zwei anderen Projekten umsetzen. Einen Kinostart gibt es allerdings noch nicht.

I Am Legend startete 2007 mit einem Budget von 150 Millionen US-Dollar in den Kinos und konnte weltweit über 585 Millionen einspielen (via BoxOfficeMojo). Auf Rotten Tomatoes kommt der Sci-Fi-Actionfilm mit Will Smith bei Zuschauern wie Fans auf durchschnittlich 68 Punkte, bei Metacritic sind es circa 65 bis 73 Prozent. Drehbuchautor Akiva Goldsman (via ScreenRant) zufolge hat eine Fortsetzung so lange auf sich warten lassen, weil sämtliche Beteiligte ständig mit anderen Projekten beschäftigt waren.

Mehr dazu, was aktuell im Sci-Fi- und Actionkino passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Habt ihr I Am Legend bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Sci-Fi-Actionfilm mit Will Smith gefallen? Freut ihr euch darüber, dass nach 16 Jahren eine Filmfortsetzung kommen soll oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welches Ende von I Am Legend ist eurer Meinung nach das bessere? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!