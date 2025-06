»Alles, was Fans wollen« - Jurassic World: Rebirth kommt laut ersten Reaktionen nah an die Spielberg-Filme heran

Scarlett Johansson und Jonathan Bailey begegnen auf der Leinwand schon bald gefährlichen Dinos. Bildquelle: Universal Pictures

In etwas mehr als einer Woche beginnt eine neue Dino-Ära. Nach sieben Jahren mit Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) und Bryce Dallas Howard (The Mandalorian) in den Hauptrollen bekommen Fans für Jurassic World: Rebirth einen neuen hochkarätigen Cast und eine neue Handlung präsentiert.

Doch wie schneidet der neue Sci-Fi-Film im Vergleich zu seinen Vorgängern ab? Die ersten Stimmen fallen positiv aus und man erinnert sich zurück an die Tage, als Steven Spielberg bei den ersten beiden Teilen der Reihe noch Regie führte.

Furchterregende Dinos und spannungsgeladene Action-Szenen

Die ersten Pressemitglieder sind bereits jetzt in den Genuss des neuen Dino-Abenteuers von Regisseur Gareth Edwards (Godzilla, Star Wars: Rogue One) gekommen und zeigen sich vor allem von den animierten Sauriern fasziniert.

Was Fans der Reihe aber besonders freuen dürfte, ist, dass das neue Werk von einigen als »der am meisten Spielberg-artig inszenierte Jurassic-World-Film« bezeichnet wird. Hier sind einige Reaktionen, die auf der Plattform X (ehemals Twitter) geteilt wurden:

#JurassicWorldRebirth ist ein Gewinner! Gareth Edwards wusste genau, wie man eine Jurassic-Geschichte auf die Leinwand bringt. Ich bewundere den praktischen Filmzauber des Originalfilms. [...] - Perri Nemiroff, Collider #JurassicWorldRebirth ist mein Favorit unter den Jurassic-World-Filmen und hat die Atmosphäre des Original-Jurassic-Parks 🙌. - Joshua Kekana, Scream Management #JurassicWorldRebirth ist ein absolut dino-geladenes Spektakel, das euch vor Aufregung brüllen lässt! Gareth Edwards inszeniert einen Thriller im Spielberg-Stil, der mit visuellen Eindrücken, furchterregenden Dinosauriern und angsteinflößenden Action-Sequenzen aufwartet und euch in seinen Bann ziehen wird. - Andre Saint-Albin Nun ja...#JurassicWorldRebirth ist ein Film. Das spricht für ihn. - Clayton Davis, Variety Ich habe mir heute Abend #JurassicWorldRebirth angeschaut und hatte eine wirklich gute Zeit damit. Ich war froh, dass die Dinosaurier wieder gruselig sind. Gareth Edwards macht einen großartigen Job und lässt einen das Ausmaß dieser Dinger spüren und präsentiert sie auf so furchterregende Weise. Auch einige tolle Kulissen! - Eren, YouTube-Kanal Caboose #JurassicWorldRebirth ist alles, was man sich wünscht. Die Handlung kann albern sein, aber wen interessiert das schon. Der Film ist wunderschön, die Dinosaurier sind großartig und Jonathan Bailey könnte einer meiner neuen Lieblingsschauspieler sein. Mein Herz hat gerast und es gab einen Moment, in dem ich so glücklich war, dass ich jubeln wollte. 🥲 - TheConnorWebb

Das klingt doch schon einmal vielversprechend. Die ersten offiziellen Kritiker-Reviews erscheinen dann pünktlich zum Kinostart am 2. Juli 2025. Ab diesem Datum können sich Fans folglich auch selbst ein Urteil bilden.

Alle wichtigen Infos zu Jurassic World: Rebirth

2:23 Jurassic World Rebirth: Mit dem ersten Trailer beginnt eine neue Dino-Ära

Worum geht’s? Fünf Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World: Ein neues Zeitalter leben die Menschen und Dinosaurier in einer zerbrechlichen Koexistenz. Das Klima und die drastischen ökologischen Veränderungen zwingen die schuppigen Kreaturen in isolierte Gebiete zurück.

Das Expertenteam rund um Zora Bennett (Scarlett Johansson) und Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) begibt sich auf eine gefährliche Mission, um genetisches Material von verschiedenen Sauriern zu gewinnen. Daraus wollen sie ein revolutionäres Heilmittel entwickeln. Auf ihrer Reise entdecken sie eine alte Jurassic-Park-Forschungseinrichtung und das birgt ein finsteres Geheimnis.

Der Cast besteht neben Scarlett Johansson (The Avengers) und Jonathan Bailey (Bridgerton) ebenfalls aus:

Rupert Friend (Hitman: Agent 47) als Martin Krebs

Mahershala Ali (Leave the World Behind) als Duncan Kincaid

Manuel Garcia-Rulfo (Die glorreichen Sieben) als Reuben Delgado

Bechir Sylvain (Diarra from Detroit) als LeClerc

Ed Skrein (Deadpool)

Luna Blaise (Manifest)

David Iacono (The Flight Attendant)

Fans dürfen sich übrigens auf einen neuen Hybrid-Dino freuen. Bereits im Februar wurde eine Mischung aus T-Rex, Rancor (Star Wars) und Xenomorph (Alien) angeteasert, die wir in einem Trailer sogar schon kurz zu Gesicht bekamen. Mehr über das gefährliche Wesen erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel. Dort findet ihr ebenfalls andere spannende Themen aus dem Bereich Sci-Fi.