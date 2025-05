Sci-Fi-Horror auf der Erde: Die Alien-Serie hat endlich einen Starttermin

Hybridin Wendy (Sydney Chandler) wird sich wohl oder übel mit einem Xenomorph herumschlagen müssen. Bildquelle: Disney / 20th Century

Fans haben lange darauf gewartet und jetzt ist es endlich so weit: Die neue Serie Alien: Earth erscheint am 13. August 2025 auf der Streaming-Plattform Disney Plus. Zum Release gibt es die ersten beiden Folgen und danach erscheint jeden Mittwoch eine neue Episode. Insgesamt soll die Serie dann auf acht Folgen kommen. Ein bisschen mehr Hintergrundinfos bekommt ihr jetzt natürlich auch noch dazu.

Der August wird schaurig

Erst einmal die Frage: Worum geht's? Die Serie spielt in der Zukunft - genauer gesagt im Jahre 2120. Dort liefern sich fünf Großkonzerne einen erbitterten Kampf darum, wer das erste Hybridwesen mit menschlichem Bewusstsein und synthetischem Körper entwickelt.

Als ein mysteriöses Flugobjekt direkt aus dem Weltraum auf der Erde landet, soll eine Gruppe von Soldaten inklusive der Hybridin Wendy (Sydney Chandler) das Raumschiff erkunden. Was sie entdecken, erschüttert sie bis ins Mark: Außerirdische Lebensformen. Und eine bedrohlicher als die andere.

Alien: Earth ist ein Prequel zum ersten Teil der Filmreihe, der 1979 erschien und im Jahre 2122 spielt. Also zwei Jahre nach den Ereignissen der kommenden Disney-Plus-Serie. Neben Hauptdarstellerin Sydney Chandler (Chemistry, Don’t Worry Darling) besteht der Cast ebenfalls aus:

Alex Lawther (Andor, The End of the Fucking World) als CJ

Timothy Olyphant (Justified, The Mandalorian) als Kirsh

Essie Davis (Matrix Revolutions, Der Babadook) als Dame Silvia

Samuel Blenkin (Sandman, Black Mirror) als Boy Kavalier

Adarsh Gourav (My Name Is Khan, Der weiße Tiger) als Slightly

Kit Young (Shadow and Bone, Out of Darkness) als Tootles

Babou Ceesay (Free Fire, Eye in the Sky) als Morrow

Als Showrunner fungiert Noah Hawley, der in der Vergangenheit bereits die preisgekrönte Serie Fargo mit Martin Freeman zu verantworten hatte. Den Regiestuhl teilt sich Hawley mit Dana Gonzales (Fargo, Greenland) und Ugla Hauksdóttir (Hanna, Trapped - Gefangen in Island). Den letzten Trailer könnt ihr euch hier anschauen. Aber seid jedoch gewarnt: Der ist nichts für schwache Nerven!

3:19 Zur Sci-Fi-Serie Alien: Earth gibt's einen neuen Teaser und Junge, ist der widerlich

Autoplay

Übrigens steht auch bald ein neuer Predator-Film an. Im neuen Trailer zu Badlands gibt es derweil einen kleinen Hinweis darauf, dass die Yautja und Xenomorph vielleicht schon ganz bald aufeinandertreffen könnten. Immerhin haben sich die Regisseure Dan Trachtenberg und Fede Alvarez schon mehrfach für ein neues Alien/Predator-Crossover ausgesprochen. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Box.