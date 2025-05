Metro-Fans aufgepasst: Neue Sci-Fi-Serie auf Netflix begeistert Fans und Presse mit über 90 Prozent positiven Bewertungen

Netflix verkürzt mit Eternauta die Wartezeit auf das nächste Metro.

Mit The Last of Us und Silo laufen aktuell zwei gefeierte Serien mit postapokalyptischem Setting. Mit Eternauta steigt jetzt auch Netflix in das beliebte Genre ein und landet direkt einen großen Erfolg. Sowohl Kritikerinnen und Kritiker als auch Fans vergeben hervorragende Bewertungen, und in Deutschland konnte die Serie direkt auf Platz 1 der Serien-Charts landen.

Wie Metro in Argentinien

Genre : Sci-Fi/Drama

: Sci-Fi/Drama Creator : Bruno Stagnaro

: Bruno Stagnaro Cast : Ricardo Darín, Carla Peterson und César Troncoso

: Ricardo Darín, Carla Peterson und César Troncoso Staffeln : 1

: 1 Auf Netflix seit: 30. April 2025

Darum geht's: Buenos Aires, 1963 und plötzlich fängt es an zu schneien. Doch wer mit den Flocken in Berührung kommt, stirbt. Juan Salvo (Ricardo Darín), seine Familie und einige Freunde verbarrikadieren sich und basteln Schutzanzüge aus alten Tauchermasken, um zu überleben. Auf der Suche nach Nahrung begeben sie sich in die Außenwelt und stellen fest, dass der Schnee bereits Millionen von Menschen das Leben gekostet hat.

Mit der Zeit wird immer deutlicher, dass es sich beim fatalen Unwetter nicht um ein Naturphänomen handeln kann. Der Gruppe rund um Juan bleibt nichts anderes übrig, als sich dem ungleichen Kampf mit den Verantwortlichen zu stellen.

Eternauta Staffel 1 umfasst sechs Episoden, die ihr alle seit dem 30. April 2025 auf Netflix schauen könnt. Interessant dürfte noch der Hinweis sein, dass der Sci-Fi-Anteil der Serie im zweiten Teil der ersten Staffel stark zunimmt. Warum, soll an dieser Stelle natürlich nicht gespoilert werden.

1:47 Eternauta: Der neue Netflix-Film verspricht eine Postapokalypse à la Metro

Autoplay

Eine herausragende Comicverfilmung

Eternauta basiert auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Comic von Héctor Germán Oesterheld aus dem Jahr 1957. Fans des Originals sind mit der Umsetzung zufrieden. Daher verwundert es auch nicht, dass die Serie auf Rotten Tomatoes einen hervorragenden Nutzer-Score von 94 Prozent positiven Bewertungen erhält. Bei den Kritikerinnen und Kritikern sind es immerhin noch großartige 92 Prozent.

Gelobt werden etwa die visuellen Effekte, die packende und frische Geschichte sowie die liebevolle Umsetzung der Comic-Vorlage. Kritisiert wird hingegen vor allem die etwas schleppende Erzählweise.

Mit Eternauta scheint Netflix die Wogen mit Comic-Fans langsam wieder zu glätten. Im März 2025 erschien mit The Electric State die Verfilmung des gleichnamigen Graphic Novels von Simon Stålenhag. Die wurde allerdings zerrissen und nicht als würdige Abbildung des Comic-Originals von 2017 empfunden. Weitere Infos dazu findet ihr in der Box oben.