Katastrophale Steam-Reviews für Modern Warfare 3: CoD-Fans sind mächtig wütend

Modern Warfare 3 kommt auf Steam überhaupt nicht gut an.

MW3 hat einen inoffiziellen Rekord gebrochen. Aktuell ist der frisch erschienene Shooter das unbeliebteste Call of Duty aller Zeiten - jedenfalls, wenn man nach den aktuellen Steam-Rezensionen geht. Gerade mal 29 Prozent der Reviews sind positiv, der Rest der bisher knapp 2700 Reviews ist wütend.

Deshalb sind Spieler unzufrieden

Grund für die aufgeregte Stimmung ist nicht nur die bescheidene Kampagne, die in unserem Test für ratloses Kopfschütteln gesorgt hat. Nein, der Großteil der negativen Reviews bezieht sich auf das Herzstück von MW3: Dem Multiplayer.

Der unterscheidet sich nämlich nur geringfügig vom Vorgänger: Es gibt zwar ein paar neue Maps und Waffen, für die meisten Spieler fühlt es sich aber nicht nach einem Vollpreistitel, sondern einem Addon an. So schreibt Sucuk:

70 Euro für ein Update Game, dass sich als DLC herausstellt. Wenn ihr noch Standards habt, bitte refunded es, wenn ihr es gekauft habt, meidet den Kauf. Mit dem Kauf signalisieren wir, dass es weiterhin ok ist, für 70 Euro ein nicht vollwertiges Update Spiel rauszubringen.

Auch Aboobis sieht in MW3 nicht mehr als eine Erweiterung und zieht den Vergleich zu vergangenen Tagen:

Erinnert euch, als ein DLC 15 Dollar gekostet hat. Das Spiel integriert weniger als 20 neue Waffen, wiederverwendet all die alten MW2-Assets und sieht genau gleich aus. Verschwendetes Geld. Kampagne war Müll und über die Zombies lohnt es sich nicht mal zu reden.

Falls ihr dennoch wissen wollt, wie der neue Zombie-Modus in MW3 funktioniert, interessiert euch sicherlich folgendes Video:

2:21 CoD MW3 enthüllt den Zombie-Modus und er ist erstmals Open World

Für qenosse kommen dann noch technische Probleme hinzu:

Server laggen, FPS Drops, Spiel crasht mitten in der Runde. Aber das ist ok, Activision sind ja noch Anfänger und haben keine Millionen um ein Spiel fehlerfrei rauszubringen… oder warte… hm.

In unserer Live-Berichterstattung zum Serverstart sind wir auf keine großen technischen Probleme gestoßen, wie gut MW3 aber nun laufen wird, werden wir natürlich in nächster Zeit im Blick behalten.

Was ist eure Meinung zu Modern Warfare 3? Ist es aus gutem Grund das aktuell am schlechtesten bewertete Call of Duty auf Steam oder habt ihr mit dem Titel viel Spaß? Habt ihr auch das Gefühl, dass es sich hier nur um ein überteuertes Addon handelt oder habt ihr das Gefühl, MW3 ist seinen Preis wert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!