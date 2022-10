Katastrophen-Lauch auf Steam: Superpower 3 ist so verhasst wie fast kein anderes Strategiespiel

Eine komplexe, moderne Geopolitiksimulation, bei der ihr euer Land durch viele Widrigkeiten hindurch zum Erfolg führt. Das sollte Superpower 3 werden. Wie es nun aussieht, kann das Strategiespiel aber bisher so gut wie niemanden überzeugen. Nach dem kürzlich erfolgten Release auf Steam wird Superpower 3 dort fast ausschließlich negativ bewertet. Was ist schief gelaufen?

Enttäuschung auf ganzer Linie

Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels erhielt das Spiel 712 Rezensionen, von denen lediglich 8 Prozent das Spiel positiv bewerten. Offensichtlich leidet Superpower 3 an technischen, sowie inhaltlichen Problemen:

Bugs und andere Fehler: Die meisten Rezensenten sind sich darin einig, dass Superpower 3 im aktuellen Zustand nicht bereit für eine Veröffentlichung war. So sollen es zahlreiche Bugs teilweise unmöglich machen, Missionen zu beenden oder einfach nur Slider zu bedienen. Außerdem sind wohl auch viele Texturen fehlerhaft und es kommt immer wieder zu Lags und Performance-Einbrüchen.

Was bietet das Spiel überhaupt? Aber auch inhaltlich wird Superpower 3 scharf kritisiert. Viele Spielerinnen und Spieler sehen sogar einen Rückschritt im Vergleich zum Vorgänger von 2004. Vermisst werden etwa Tiefgang, Auswirkungen politischer Entscheidungen und weitere Inhalte, die man sich von einem Globalstrategiespiel erwartete. So sei es unmöglich, die Beziehungen zu anderen Ländern zu verbessern, militärische Gebäude zu errichten, oder mehr als eine Einheit gleichzeitig auszubilden. Der Wirtschaft fehlt es wohl an der in Trailern beworbenen Komplexität:

Das sagen die Spieler

Wie unglaublich enttäuscht gerade langjährige Fans der Serie von dem neuen Spiel sind, lässt sich an einigen Rezensionen gut ablesen. So schreibt etwa Steam-User Philipp:

Ich habe mich lange nicht mehr so auf ein Spiel gefreut und wurde daraufhin so enttäuscht. Warum fängt man nach so einer langen Zeit einen Nachfolger eines guten Spiels an, um es dann so halbherzig umzusetzen?

BinaryDoom erklärt dagegen noch ausführlicher, was ihn genau am Spiel so enttäuschte:

Es gibt keine Inhalte, die UI ist kaputt und es ist unmöglich, die Beziehungen mit anderen Ländern zu verbessern. Selbst wenn es möglich ist, wäre es nicht zu erkennen. [...] Ich wollte dieses Spiel wirklich mögen, habe meine Erwartungen tief angesetzt und wurde irgendwie trotzdem extrem enttäuscht.

Mangelnde Inhalte bemerkten auch andere Rezensenten, wie etwa Potti 74, für den sich Superpower einfach leer anfühlt:

Man sitzt davor, ändert etwas und beobachtet dann, ob und welche Zahlen sich verändern. Man hat das Gefühl, völlig alleine zu sein, keine aktive Interaktion, keine politische Aktionen und vor allem kein Feedback zu den eigenen Aktionen! Was hat meine Änderung bewirkt? Worauf nimmt was in welchem Umfang Einfluss? Ich habe mal 1.000.000 Dollar in Getreide investiert. Was passiert damit? Was bringt das? Eritrea leidet Hunger. Ich wollte 10.000.000 Dollar an Fleisch exportieren - wurde als "nicht benötigt" abgelehnt.

Das die eigenen Entscheidungen bedeutungslos bleiben, empfindet auch Nimlod als großes Problem:

Es ist einfach kaputt und Vieles ergibt hier keinen Sinn. Bestes Beispiel: Du kannst alle Gesetze, Parteien und Wahlen mit einem Klick für illegal und ungültig erklären, und niemand schert sich darum

Die wenigen positiven Rezensionen sehen vor allem das Potenzial des Spiels, auch wenn viele dessen Fehler anerkennen. So könnten anfängliche Bugs und Probleme behoben werden und im Kern sei hier ein gutes Spiel vorhanden.

Auch unser Autor Reiner Hauser hat das anfangs auf ihn vielversprechend wirkende Superpower 3 ausprobiert, und kommt zu dem niederschmetternden Ergebnis, dass hier nichts Sinn ergibt oder Spaß macht:

Traurige Rekorde

Superpower 3 reiht sich mit seinen bisher 92 Prozent negativen Bewertungen in die unbeliebtesten Spiele auf Steam ein. Auf Platz 41 wird es bisher so schlecht bewertet wie kaum ein anderes Strategiespiel, und lediglich von Ausnahmen wie Rollercoaster Tycoon World übertroffen, das ebenfalls mit einem katastrophalen Release Spieler und Kritiker enttäuschte:

Ob sich Superpower 3 aus dieser unglücklichen Lage mit schnellen Updates und großen Verbesserungen wieder befreien kann, muss sich erst noch zeigen. Da jedoch schon die grundlegenden Elemente scharf kritisiert werden, und es dem Spiel anscheinend an ziemlich allem fehlt, könnte das außerordentlich schwer werden.