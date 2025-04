Kein neuer Trailer zu GTA 6 seit 15 Monaten: Der Take-Two-Chef erklärt, dass das Absicht ist

Bald könnte sich das Spiel in Grand Theft Questionmark umbenennen.

Andere Entwicklungsstudios hätten schon sieben Trailer, zwölf Behind-the-Scenes-Videos und drölfzig Screenshots veröffentlicht, wenn ihr heißbegehrtes Spiel nur noch wenige Monate zum Release hätte. Rockstar und Take Two sind da anders.

Einen einzigen Trailer zu GTA 6 gibt es bisher, der lediglich die Stimmung des Spiels einfängt. Offizielle Infos zu den Hauptfiguren, zur Story und zum allgemeinen Inhalt sind kaum bekannt. Ein genauer Release ist noch immer unklar, obwohl schon einige Gerüchte von einer potenziellen Verschiebung im Umlauf sind.

Fast alles, was GTA 6 betrifft, ist umhüllt von einem Schleier der Ungewissheit. Wie Strauss Zelnick, der Chef von Publisher Take Two, im Interview mit Bloomberg nun verrät, ist das pure Absicht.

Wir haben Konkurrenten, die ihren Veröffentlichungszeitplan Jahre im Voraus beschreiben. Wir haben herausgefunden, dass es besser ist, Marketingmaterial relativ kurz vor dem Veröffentlichungsfenster bereitzustellen, um einerseits die Spannung zu erzeugen und andererseits die Spannung mit der unerfüllten Erwartung in Einklang zu bringen.

GTA 6 hat dabei natürlich einen nicht zu vergessenen Vorteil, dass die besagte Spannung zum Titel deutlich höher ist, als bei jedem anderen Spiel. GTA 6 braucht keinen Trailer, um im Gespräch zu bleiben, während andere Spiele um die Aufmerksamkeit der Kunden buhlen müssen.

1:40:32 DAS muss GTA 6 besser machen!

Autoplay

Aber das ist auch Zelnick durchaus bewusst: Die Vorfreude auf diesen Titel ist vielleicht die größte Vorfreude, die ich je für ein Unterhaltungsprodukt gesehen habe, und ich bin schon eine ganze Weile in der Unterhaltungsbranche.

Es kann natürlich auch von Vorteil sein, alle Informationen bis zur letzten Sekunde zurückzuhalten: So hat Tango Gameworks beispielsweise das gefeierte Action-Rhythmus-Spiel Hi-Fi Rush per Shadowdrop veröffentlicht und damit deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre.

All das hängt aber natürlich vom Spiel, der Zeit und vielen anderen Faktoren ab. Ich mache es auch nicht immer komplett richtig [...]. , fügt Zelnick hinzu.

Falls Grand Theft Auto 6 wirklich noch eine Verschiebung bekommt, könnte das weit mehr als nur unangenehm für Fans sein: Etliche Studios werden dadurch leiden, potenziell bankrott gehen. Denn kaum ein Spiel will mit GTA 6 um Aufmerksamkeit kämpfen. Mehr zu den Auswirkungen lest ihr im obigen Artikel.