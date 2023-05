Kein Scherz: In einer Nachbarschaft von Las Vegas werden Straßen nach Pokémon benannt

Da freuen sich auch Ash und Pikachu. Sie würden sofort nach Las Vegas ziehen.

Die Begeisterung zweier Kinder für das Pokémon-Franchise lässt die wundersamen Wesen ins reale Las Vegas springen - dauerhaft und ganz ohne Pokéball, dafür auf Straßenschilder. Die sprichwörtliche Stadt der Sünde inmitten der Wüste benennt nämlich etliche Straßen in einem derzeit entstehenden Neubaugebiet nach Pokémon, wie Polygon berichtet.

Leidenschaft der Kinder und Vegas' Bürokratie

Das Gebiet befindet sich genauer gesagt in Henderson, einem Vorort der Glücksspielmetropole. Die für die dortige Entwicklung verantwortliche Konstruktions-Managerin Andrea Miller plauderte mit einer lokalen TV-Station und eröffnete dort das Geheimnis hinter der Benennung der Straßen.

Ihre Kinder seien geradezu besessen, wenn es um die japanischen Kultfiguren geht. Und so reichte sie entsprechende Namen zusammen mit etlichen weiteren Optionen ein.

Noch nicht viel los im Pokémon-Land inmitten der Wüste, aber unweit dieses Schildes findet sich auch ein Pendant für die Snorlax-Lane. Quelle: Google Street-View

Die Stadt Vegas fordert stets die doppelte Anzahl möglicher Namen ein als es zu benennende neue Wege, Plätze, Avenues etc. gibt. Der Hintergrund hiervon ist, dass sowohl die Tauglichkeit für als auch die Einzigartigkeit in der Gegend geprüft werde.

Die Verwaltung wolle schlicht jede denkbare Doppelung oder Verwechslung ausschließen. Aktuell werden auf alle Fälle schonmal Jigglypuff (Pummeluff), Squirtle (Schiggy), Snorlax (Relaxo), Charmander (Glumanda), und Charizard (Glurak) im Straßenbild Hendersons verewigt.

Erste Spuren in Henderson

Wenn ihr euch die Gegend selber einmal als Karte oder per Satellitenfoto-Ansicht ansehen wollt, dann schaut hier. Anfang des Jahres ist wohl sogar ein Street-View Auto von Google durch die Straßen gefahren, sodass es bereits erste Aufnahmen der Straßenschilder in dem ansonsten noch weitestgehend unbebauten Gebiet zu entdecken gibt.

Die für die Ohren von Pokémon-Unwissenden lustig klingenden Straßennamen sollen zudem laut Miller einen günstigen Nebeneffekt für die Moral in der Ortschaft haben:

Wenn ich Jigglypuff höre, muss ich kichern. Wenn du nach einem Arbeitstag nach Haue kommst und vielleicht sogar einen schlechten Tag hattest und dann in die Jigglypuff Line abbiegst, dann wird dich das zum Lächeln bringen.

Ob das Pokémon Go-Spielen dort vor Ort wohl besonders reich an seltenen Wesen ist? Oder wäre es nicht spannend, wenn sich zu jeder Tag- und Nachtzeit mindestens ein entsprechendes Snorlax- oder Jigglypuff dort aufhält? Die Zeit wird zeigen, wie viele Pokémon-Fans sich dereinst in die wahrscheinlich ansonsten recht idyllische Vor-Ortsnachbarschaft verirren werden.

Wie findet ihr diese Straßenbenennungen in der Stadt der Lichter, des Glücksspieles und des Lasters? Würde es euch freuen, in einer Pokémon-Straße zu wohnen? Welcher treue Ballfreund sollte euer Meinung nach dringend vor Ort verewigt werden? Oder findet ihr die Idee blöd fiktive Charaktere aus Spielen, Serien und Filmen als Namensgeber für Orte, Straßen oder sonst was in die reale Welt zu holen? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!