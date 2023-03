Wer Sons of the Forest spielt, kommt um NPC-Begleiter Kelvin kaum herum. Der freundliche Elite-Soldat ist mittlerweile in der Community bekannt wie ein bunter Hund. Vor allem seine zerstörerische Veranlagung sorgt immer wieder für fantastische Memes und Geschichten.

Ein Spieler fragte sich, was passiert, wenn ihr nicht nur einen Zerstörer, sondern gleich eine ganze Kelvin-Armee auf den Wald loslasst. Das Ergebnis seht ihr hier:

Spieler BigBrianGameplay gibt seiner Kelvin-Armee nur eine Aufgabe: Holzt alles ab, was nicht bei drei auf den Bäumen ist (und selbst wenn, sind sie es nicht lange). Wichtig: Er kann nur einem Kelvin zur gleichen Zeit eine Aufgabe geben. Damit seine Armee also erst in Fahrt kommt, muss er jedem einzelnen von ihnen dieselbe Aufgabe geben.

Neben den Kelvins, die manchmal unter dem Baumschlag durch ihre geklonten Partner leiden, muss auch die Performance bei so vielen fleißigen Arbeitern ordentlich einstecken, wie ihr im Video sehen könnt.

Das ist grundsätzlich aber kein Problem, weil ihr eh nicht viel mehr tun müsst, außer herumsitzen und abwarten. Zur Info: BigBrianGameplay spielt nach eigenen Angaben auf einer 10 Jahre alten CPU. Vielleicht läuft es auf eurem System flüssiger.

Wie ihr euch selbst eine Kelvin-Armee erstellt

Solltet ihr selbst ein wenig mit Kelvin herumexperimentieren wollen, hat BigBrianGameplay praktischerweise noch eine Anleitung angefügt, die ab 1:37 beginnt. Um eure Armee zu erstellen, braucht ihr die Hilfe von zwei Mods. Erstens braucht ihr die DebugConsole und BepInExPack. Habt ihr beide Mods heruntergeladen und installiert, könnt ihr die Dev-Konsole mit F1 im Spiel öffnen.

Mit diesem Tool könnt ihr nicht nur Kelvin, sondern übrigens auch Virginia klonen oder viele andere Ein- und Umstellungen am eigentlichen Spiel vornehmen. Wie auch die Kamerafahrt, die ihr im Video seht.

Wichtig: Kelvin heißt in der Konsole nicht Kelvin, sondern Robby. Warum das so ist, wissen wir nicht. Genau wie der Video-Ersteller vermuten wir, dass Kelvin früher einmal Robby hieß und erst später umbenannt wurde.

Werdet ihr die Mod ausprobieren? Schreibt uns gern eure Meinung zum Chaos-Video mit den vielen Kelvins in die Kommentare!