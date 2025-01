Gefeiertes Survivalspiel Sons of the Forest überrascht mit riesgem Update voller neuer Features

KI-Kamerad Kelvin kann jetzt die Verteidigung eurer Basis fast im Alleingang errichten.

Sons of the Forest hat ein richtig dickes Update erhalten: Mehr als 100 Bugfixes, neue Features und weitere Verbesserungen sollen den Ausflug in die gefährlichen Kanibalenwälder jetzt noch spannender machen. Wir zeigen euch die wichtigsten Änderungen.

Das erste Highlight des Updates sind die neuen Möglichkeiten zur Fortbewegung auf dem Wasser: Ihr könnt jetzt zwischen drei verschiedenen Floßtypen wählen und mit Hilfe eines Anlegestegs eure Boote sicher in der Nähe der Basis festmachen.

Die Grenzen der Spielwelt wurden zudem erweitert, wodurch das Erkunden per Boot noch spannender wird – ob Entwickler Endnight Games hier die ein oder andere gefährliche Überraschung versteckt hat, wissen wir allerdings noch nicht.

Auch das bewährte Bausystem wurde weiter verbessert: Mit der neuen Blaupausen-Mechanik für Verteidungswände reicht es, eine Bauaufgabe zu zeichnen – euer treuer KI-Begleiter Kelvin sammelt dann eigenständig die nötigen Ressourcen und errichtet die Mauern. So bleibt mehr Zeit für Erkundungstouren oder den Kampf gegen die Kannibalen und Mutanten.

Außerdem versteckt sich ein neues, geheimes Outfit irgendwo in der Spielwelt – perfekt für alle Entdecker.

29:08 Sons of the Forest ist "fertig" und unglaublich gut gewachsen - Version 1.0 im Test

Autoplay

Verbesserungen und Bugfixes

Vor allem Fans von Fernkampfwaffen dürfen sich freuen: Die Zielgenauigkeit von Armbrust, Compoundbogen, selbst gebautem Bogen, Schrotflinte und Schleuder wurde spürbar verbessert. Wer mit Laservisier spielt, profitiert jetzt von einer präziseren Flugbahn der Projektile – das macht Fernkämpfe deutlich effektiver.

Auch im Koop-Modus gibt es eine längst überfällige Neuerung: Stirbt ein Mitspieler beim Schwimmen, kann er jetzt direkt im Wasser wiederbelebt werden.

Der größte Teil des Updates widmet sich der Beseitigung von Bugs: Insgesamt wurden 128 Fehler behoben – von kleineren Grafikfehlern bis hin zu störenden Gameplay-Bugs. So gehört beispielsweise das nervige Festhängen im Inventar nach dem Verzehr eines Items der Vergangenheit an.

Auch Logikfehler wie das Frieren in der sogenannten Höllenhöhle wurden korrigiert. Zusätzlich funktionieren Trockengestelle jetzt endlich wie vorgesehen und trocknen Items über Feuer korrekt.

Trotz des Erfolgs von Sons of the Forest, das 2023 zu den meistverkauften Early-Access-Spielen auf Steam gehörte, hinkt es seinem Vorgänger noch in einer Sache hinterher: Während The Forest nach wie vor eine Äußerst positiv -Bewertung genießt und in den letzten 24 Stunden ein Hoch von über 23.000 gleichzeitigen Spielern verzeichnen konnte, kommt der Nachfolger aktuell auf Sehr positiv und rund 19.000 Spieler. Wir können gespannt sein, wie sich das große Update jetzt auf die Zahlen auswirkt.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr, wie immer, auf der zweiten Seite des Artikels.