Der geheime Star von Sons of the Forest ist Kelvin, der für euch Fische fängt, Ressourcen sammelt und unermüdlich komplette Wälder abholzt.

Insbesondere beim Holzfällen zeigt der KI-Helfer enormen Einsatz, der oft ein wenig zu weit geht. In den sozialen Medien häufen sich die Videos, in denen Kelvin auch Bäume fällt, auf denen Spieler eigentlich Baumhäuser errichten wollen - und der Begleiter scheint oft auch noch stolz darauf zu sein, eure Bauwerke zu zerstören.

Sons of the Forest So verbreitet Kelvin Chaos von Natalie Schermann

Um Kelvins Zerstörungswut einzudämmen, kann man ihn natürlich in der Basis parken oder ihm sogar mit einigen Angriffen komplett das Licht ausknipsen - aber dann verzichtet man auf seine hocheffizienten Holzfällerfähigkeiten.

Wie man Kelvin wirklich sicher einsetzt, ohne sein Baumhaus zu verlieren, erklärt ein Spieler nun auf Reddit.

Kelvin in die Wüste zu schicken, kann sich lohnen

Auf Reddit wollte ein Spieler wissen, wie man seine Baumhaus-Basis am besten vor Kelvin dem Zerstörer schützen kann.

Seine Idee: Einfach um den Baum herum, auf dem ihr eure Basis errichtet, eine Wand aus Holzpfählen aufstellen. Damit sollte das Baumhaus eigentlich sicher sein ... denkste!

Denn wie der Spieler nur kurz später berichtet, hat Kelvin einen Weg gefunden, auch dieses Hindernis zu umgehen - er glitcht sich einfach durch die schützende Wand und zerlegt, wie so oft, das mühselig aufgebaute Baumhaus.

In den Kommentaren meldet sich aber ein Spieler, der es geschafft hat, seine Basis vor Kelvin zu schützen und sich dennoch seine Holzfäller-Skills zunutze zu machen.

So geht's: Ihr müsst euch ein möglichst weit entferntes Waldgebiet suchen, in dem sich Kelvin austoben kann. Dann errichtet ihr dort einige Baumstammhalter und weist Kelvin an, diese zu befüllen. Schon legt der eifrige Helfer los und holzt alles in der Nähe ab, bis die Ständer voll mit Stämmen gefüllt sind.

Wenn ihr jetzt noch eine Seilrutsche baut, die zu eurer Basis führt, könnt ihr damit gemütlich die Baumstämme von eurem Außenposten zur Basis schicken.