Während Nvidia KI-Chips für 30.000 Dollar verkauft, zeigen Forscher, wie viel KI ein Uralt-PC von 1998 kann

Selbst unter Windows 98 und mit sehr alter Hardware kann KI auf Basis eines Large-Language-Modells laufen. (Bild: stock.adobe.com - Carsten Reisinger)

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile seit Jahren in aller Munde und Hersteller wie Nvidia verdienen sehr viel Geld mit darauf ausgelegter Hardware.

So kostet der neueste Chip Blackwell B200 für das KI-Training Kunden wohl ungefähr 30.000 bis 40.000 Dollar, wie Computerbase trotz gewisser Relativierung durch Nvidia-CEO Jensen Huang annimmt.

Geht es stattdessen um das lokale Berechnen von KI-Anfragen, hat nun ein Forscher-Team der Universität Oxford einen bemerkenswerten Erfolg mit sehr alter und langsamer Hardware erzielt (via Techspot).

Das ist passiert:

Im Folgenden findet ihr den genauen (englischen) Wortlaut des Textes, den die KI auf dem Windows-98-PC erstellt hat:

Sleepy Joe said: "Hello, Spot. Do you want to be careful with me?" Spot told Spot, "Yes, I will step back!" Spot replied, "I lost my broken broke in my cold rock. It is okay, you can't." Spoon and Spot went to the top of the rock and pulled his broken rock. Spot was sad because he was not lucky anymore. Spot thought for a moment and looked for a place. He said, "Don't worry, Spoon, you can make your broken pieces of the door for anyone today.