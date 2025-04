Kingdom Come 2: Euch nerven die unmarkierten Zeit-Quests? Fans haben die perfekte Lösung

Nicht mal Jan Zizka kann den Lauf der Zeit stoppen.

In Kingdom Come: Deliverance 2 ist die Zeit noch unerbittlicher als Banditen und Raubritter. Manche Quests haben einen versteckten Timer – sie laufen ab oder gehen anders aus, wenn ihr zu lange trödelt.

Das Spiel sagt euch das zwar auch. Zum Beispiel, indem euch jemand klar anweist, am nächsten Morgen aufzutauchen. Ignoriert ihr das, müsst ihr mit den Konsequenzen leben.

Für unsere KCD-Expertin Steffi ist diese Mechanik ein Geniestreich. Aber viele Fans fühlen sich davon gestresst, weil es keine Anzeige gibt, welche Missionen denn nun ablaufen und welche nicht. Eine praktische Mod schafft nun Klarheit.

So funktioniert die Mod »Timed Quest Markers«

Die Mod fügt sämtlichen Quests mit Zeitlimit eine Beschreibung und auf Wunsch auch einen Hinweis direkt beim Missionstitel hinzu. Dabei bleibt sie weitestgehend spoilerfrei – zumindest soweit wir gesehen haben.

Eine Beschreibung lautet zum Beispiel »Diese Quest enthält zeitlimitierte Abschnitte. Sobald ihr eine bestimmte Person aufgespürt habt, solltet ihr bis zum Ende keine Unterbrechung einlegen«. Besonders cool: Die Texte gibt es in allen 15 Sprachen des Spiels, also auch auf Deutsch. Allerdings wurden sie automatisch übersetzt – kleine Fehlerchen müsst ihr also eventuell verzeihen.

Die "- -" markieren eine Quest mit Zeitlimits, ohne den Look des Tagebuchs zu stören. (Bildquelle: Nexusmods.com)

Wo und wie lade ich das herunter? Ihr habt die Wahl, ob ihr euch die Mod lieber via Nexusmods installiert (und dann am besten einen Mod Manager verwendet) oder sie einfach via Steam Workshop holt.

Leider bleiben Konsolen-Spieler außen vor, Modding ist aktuell nur für die PC-Version von Kingdom Come 2 verfügbar.

Noch mehr spannende Fan-Kreationen haben wir natürlich auch für euch gesammelt. Und auch ganz ohne Mods steckt noch viel mehr im Mittelalter-Rollenspiel, als man bei einem Durchgang finden kann. Unsere Guides und Artikel helfen euch, das meiste aus eurem Trip nach Böhmen herauszuholen, viel Spaß beim Schmökern!