Kingdom Come 2: Heinrich und Hans persönlich feiern unsere große Doku zum Rollenspiel

Hans und Heinrich haben jede Menge zu sagen in und zu unserer Doku von Kingdom Come: Deliverance 2.

Hier, wir haben eine Demo, ihr könnt den Controller nehmen und schon mal reinspielen? Die Entwickler von Kingdom Come: Deliverance haben damals mit den Händen gewedelt, damit irgendein potenzieller reicher Investor dem Spiel eine Chance gibt.

Die Antwort der großen Goldfische: Hmm, wir glauben eher, dass Facebook-Spiele die Zukunft des Gaming sind. Plant ihr überhaupt eine Companion App oder so?

15 Jahre später sind Facebook-Spiele und Companion Apps tot, Kingdom Come hingegen so groß und lebendig wie nie zuvor. Die Zitate oben stammen aus unserer epischen zweistündigen Dokumentation zur Entstehung von Kingdom Come: Deliverance 2, die ihr aktuell kostenlos auf YouTube schauen könnt. Und da ist richtig Arbeit reingeflossen!

Alleine unser Tillmann hat die halbe letzte Woche damit verbracht, sämtliche deutschen Untertitel der Doku gegenzulesen, damit selbst klitzekleine Rechtschreibfehler keine Chance haben! Und es ist schön zu sehen, dass nicht nur ihr da draußen die Arbeit zu schätzen wisst, sondern auch Heinrich und Hans Capon selbst.

Luke Dale und Tom McKay reagieren

Die Darsteller der beiden Hauptfiguren von Kingdom Come: Deliverance 2 melden sich öffentlich zu Wort, um die Doku auf jeweils eigene Weise zelebrieren. Tom McKay bedankt sich auf X/Twitter bei unserem polnischen Kollegen Michał, der das Projekt federführend umgesetzt hat:

Und Luke Dale beziehungsweise Hans Capon? Der hat sich in den letzten Wochen und Monaten zu einer eigenen Streaming-Berühmtheit entwickelt und reagiert zusammen mit euch auf YouTube auf die komplette zweistündige Dokumentation:

Falls ihr also Insights zu den Insights sucht, dann schaut dort mal vorbei – es ist immer interessant, Luke Dale zuzuhören, wenn er über Kingdom Come: Deliverance fabuliert. Für uns beziehungsweise unsere internationalen Kolleginnen und Kollegen ist diese Dokumentation ein ziemlicher Meilenstein, wie tief wir in die Entwicklung von Spielen vorstoßen können.

Also lasst gerne Feedback da, teilt das Video mit euren Bekannten, falls es euch gefällt und dann schauen wir mal, wohin die Reise in Zukunft noch geht. Vielleicht ja Riesendokumentation zu Half-Life 3?