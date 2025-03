Kingdom Come 2: Ihr könnt jetzt einen ersten DLC kaufen, aber solltet ihr das auch?

Die schicke Rüstung mit dem Löwenwappen könnt ihr euch ab sofort auch einfach kaufen, falls ihr das Spiel nicht vorbestellt habt.

Wenn ihr Vertrauen in Kingdom Come: Deliverance 2 hattet und das Spiel schon vor Release in eurem Warenkorb landete, dann habt ihr damit auch eine exklusive Quest freigeschaltet. Seit dem 28. März gibt es die Quest nun auch für alle anderen – allerdings für einen Aufpreis.

Falls ihr gerade über einen nachträglichen Kauf nachdenkt, erklären wir hier kurz, was ihr dafür genau bekommt. Als Erstes aber die wichtigsten Randdaten:

Preis: 5 Euro

5 Euro Inhalte: Eine neue Quest Ein komplettes Rüstungsset Eine Stangenwaffe Ein Dolch Eine Schabracke für das Pferd Eine Schmiedeanleitung für eine neue Axt



2:24 Kingdom Come 2: Heist-Trailer feiert die Hauptfiguren - und zeigt den bissigen Humor des Spiels

Autoplay

Lohnt sich das alles?

Wenn ihr euch den DLC zulegt, dann könnt ihr euch je nach Spielweise durchaus ein paar zusätzliche Spielstunden einstellen. Denn der Auftrag führt euren Heinrich einmal kreuz und quer durch das erste Open-World-Gebiet.

Je nachdem, ob ihr jetzt die Schnellreise nutzt oder nicht, kann das schon ein Weilchen dauern. Allerdings solltet ihr keine unheimlich erzählerisch interessante Quest erwarten, mit verschiedenen Lösungswegen. Die Quest ist lediglich eine kleine Schnitzeljagd, bei der ihr einem Rätseln folgend nach den Einzelteilen der Rüstung sucht.

Das Rätsel ist knifflig, aber lösbar. Falls ihr dabei trotzdem Probleme habt, werft einen Blick in unseren Guide. Habt ihr einmal alle Teile beisammen, werdet ihr zugegebenermaßen mit einer der coolsten Rüstungen im ganzen Spiel belohnt.

Das hat aber auch ein paar kleine Nachteile:

Ihr könnt die Rüstung theoretisch sehr früh einsacken, allerdings ruiniert das die Balance des Rollenspiels vollends. Ihr seid sehr schnell sehr gut ausgestattet, ohne die Rüstung macht der Anfang mehr Spaß.

Die Rüstung ist am Anfang sehr gut, aber später im Spielverlauf findet ihr bessere Rüstungsteile.

Alles in allem ist unser Eindruck: Der DLC ist zu dem Preis in Ordnung, aber die Rüstung auch nur eine nette Dreingabe. Wenn ihr euch den DLC holt, dann seid euch bewusst, dass ihr das in erster Linie aus kosmetischen Gründen macht. Mittlerweile muss man aber sagen, dass 5 Euro für einen schicken Look fast schon ein Schnapper ist.

Immerhin verlangen viele andere Spiele heutzutage deutlich mehr für rein kosmetische Inhalte, in diesem Fall bekommt ihr sogar noch etwas zu tun.

Wir wissen bereits, dass es nicht bei diesem einen DLC bleiben wird. Schon im Vorfeld hatte Warhorse einen Plan enthüllt, der gleich mehrere große DLCs für Kingdom Come 2 beinhaltet. Wer will, kann sich für 30 Euro schon jetzt den Expansion Pass zulegen, mit dem ihr die ersten drei DLCs eintütet.

Der erste davon ist bereits für April, Mai oder Juni geplant, der zweite folgte dann zwischen Juli und September und der letzte schließlich zwischen Oktober und Dezember – zumindest, wenn alles nach Plan läuft.