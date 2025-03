Kingdom Come 2: Heinrichs Darsteller würde ihn gern »für immer spielen«, auch im Nachfolger

Quo vadis, Heinrich - wohin geht die Reise als nächstes?

Ja, Kingdom Come: Deliverance 2 schön und gut, aber was ist denn nun mit Kingdom Come 3?! Diese Frage beschäftigt schon jetzt viele Fans – und eine Antwort werden wir wohl frühestens in ein paar Jahren bekommen.

Aber dann müssen wir uns die Wartezeit eben mit wilden Spekulationen und Theorien versüßen! Das tun auch die Darsteller der beiden Hauptcharaktere: Tom McKay (Heinrich) und Luke Dale (Hans Capon) haben sich in Interviews mit Dan Allan Gaming über ihre Gedanken zu einem möglichen Nachfolger geäußert. Soviel schon vorweg: Beide wären liebend gern wieder am Start.

»Ich bin offen für alle Ideen!«

McKay, der Heinrich nicht nur seine Stimme, sondern auch sein Gesicht und seine Bewegungen via Motion Capture verliehen hat, wäre sofort bereit, die Rolle weiterzuspielen. Dabei wäre ihm egal, ob er wieder als Protagonist dabei ist oder diesmal als NPC.

Er deutet im Interview außerdem an, dass er bereits weiß, wie es mit Heinrich weitergeht – spannend, wo sich Warhorse selbst ja noch extrem bedeckt hält und nicht mal bestätigen möchte, ob es ein weiteres Kingdom Come geben wird. Eventuell meint McKay hier auch einfach die bereits angekündigten DLCs.