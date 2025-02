Kingdom Come 2: Nach dem Ende weiterspielen? Bis wann ihr Nebenquests erledigen könnt (Spoilerfrei)

Wenn ihr nach den Strapazen der Haupt-Story noch lange nicht genug von Böhmen habt, verkünden wir jetzt gute Nachrichten.

Kingdom Come: Deliverance 2 hält einen wahren Berg von spannenden Nebenquests für euch bereit. Viele davon erzählen großartige Geschichten, manche entpuppen sich sogar als mehrteilige Story-Ketten mitsamt speziellen Cutscenes. Gleichzeitig lockt aber auch die Hauptquest!

Wir erklären so spoilerfrei wie möglich, ob ihr nach dem Ende der Hauptmissions-Reihe noch weiterspielen könnt. Die kurze Antwort lautet: Ja. Die vollständige: Ihr müsst ein bisschen aufpassen, manche Nebenquests verfallen an gewissen Punkten.

Bis wann kann ich Nebenmissionen spielen?

Die meisten Nebenquests sind auch nach dem Ende der Geschichte weiterhin verfügbar. Ihr spielt nach den großen Ereignissen weiter und werdet nicht auf einen Speicherstand vor dem Finale zurückgesetzt. Warhorse hat sich da einen smarten Story-Kniff ausgedacht, sodass das ganze Timing sich sehr stimmig anfühlt. Und ja, ihr könnt via Kutsche für 200 Groschen jederzeit zwischen den beiden Maps hin und her reisen!

Es gibt zwei wichtige »Points of no return« in der Hauptstory von Kingdom Come 2, einen auf jeder Map:

Für den Sieg! (Auf der Trosky-Karte)

Oratores (In Kuttenberg)

Beide Quests starten eine längere Hauptmissions-Kette, während der ihr keine Nebenmissionen angehen könnt. Außerdem verfallen bestimmte unerledigte Nebenmissionen, sobald ihr mit den beiden genannten Missionen loslegt. Das Spiel warnt euch aber ausdrücklich mit einem Hinweis davor. Folgende Neben-Quests können im Lauf der Story verfallen (die Liste ist noch nicht vollständig, wir ergänzen, sobald wir weitere verifiziert haben):

Teufel in Trosky (Müsst ihr vor Für den Sieg! erledigen)

Der Nachsteller (nur während der Hauptmission Die Höhle des Löwen möglich)

Wenn ihr also Lust habt, der Geschichte bis zu ihrem Ende zu folgen, lasst euch nicht aufhalten. Zwischendurch solltet ihr natürlich schon einige Nebenmissionen erledigen, allein schon, damit ihr eure Fähigkeiten verbessert. Aber ihr könnt viele Beschäftigungen guten Gewissens auf später verschieben, wenn Heinrich auch wirklich Kopf und Zeit hat, den Leuten zu helfen.

Wie geht es nach dem Finale weiter? Kommt Kingdom Come: Deliverance 3? Wir haben schon jede Menge Gedanken zu einem möglichen Nachfolger - aber macht euch nicht zu viele Hoffnungen. Erstmal stehen in jedem Fall mindestens drei Addons für 2025 auf dem Plan.

Wer also schon seit 40 Stunden durch die Welt tingelt und immer noch nicht auf die Hochzeit in Semin gegangen ist: Traut euch (haha)! Vor euch liegt noch sehr, sehr viel Inhalt. Natürlich wird euch die Haupt-Story leichter fallen, wenn euer Heinrich bestens ausgerüstet und trainiert ist – aber es könnte das Drama aus manchen Duellen nehmen. Kingdom Come 2 lässt euch da wirklich freie Hand, wie ihr vorgehen wollt.