Kingdom Come 2 hat sogar realistische Schallgeschwindigkeit - und ihr könnt das selber nachprüfen

Kingdom Come: Deliverance 2 zeigt gerade eindrucksvoll, dass sich die CryEngine nicht hinter Unreal Engine und Co. zu verstecken braucht. Das gilt für die Grafik, aber auch für das Sound-Design. Wusstet ihr, dass die Schallgeschwindigkeit im Rollenspiel korrekt dargestellt wird?

Das hat ein Fan empirisch nachgeprüft – indem er Gewitter genau beobachtet hat. Und auch an anderen Stellen im Spiel fällt es auf, wenn man darauf achtet.

Sekunden zählen zwischen Blitz und Donner

Fast jeder kennt diese Faustregel: Wenn es blitzt, zählt man die Sekunden nach dem Licht bis zum ersten Donnergrollen und kann dann ausrechnen, wie weit das Gewitter entfernt ist, drei Sekunden bedeuten einen Kilometer.

Und genau das gilt auch in Kingdom Come 2. Reddit-User red_farmer hat sich die Mühe gemacht, die Einschlagspunkte von Blitzen und die Verzögerung beim Donner zu markieren und dann die Entfernungen zu überprüfen. Das Ergebnis seiner Experimente: Das wird tatsächlich realistisch simuliert.

Da in Kingdom Come 2 auch Feuerwaffen vorkommen, könnt ihr das Phänomen auch bei Sonnenschein erleben. Zum Beispiel in der Hauptquest Für den Sieg!, in der ihr aus einiger Entfernung beschossen werdet. Wie besonders aufmerksamen Spielern aufgefallen sein wird, sieht man zuerst den Rauch, ehe der Knall ertönt.

Bei modernen Schusswaffen sind die Kugeln schneller als der Schall – es kann also gut sein, dass man getroffen wird, ehe man den Schuss gehört hat. Aber bei den sehr primitiven Feuerwaffen aus Kingdom Come 2 besteht diese Gefahr noch nicht. Zumal die Gegner dankbarerweise ohnehin schlecht zielen.

Worüber ihr euch ebenfalls keine Sorgen machen müsst: Ihr könnt in Kingdom Come 2 wohl nicht vom Blitz getroffen werden. Auch nicht, wenn ihr fröhlich im Metallkürass durchs Gewitter rennt (macht das nicht in Echt). In Red Dead Redemption 2 dagegen kann man dieses Pech durchaus haben.

Noch mehr spannende und überraschend lebensechte Details zu Kingdom Come 2 haben wir für euch in einem eigenen Artikel herausgesucht. Außerdem haben wir natürlich jede Menge praktische Guides parat. Wusstet ihr zum Beispiel schon, dass ihr Steine übers Wasser hüpfen lassen könnt? Auch das wird ziemlich realitätsnah simuliert.