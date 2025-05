Neue Zahlen zeigen: Was ihr in Kingdom Come 2 angerichet habt, ist wirklich nicht mehr feierlich

Drei Millionen Heinriche haben offenbar jede Menge Schabernack angestellt.

In den letzten Monaten sind viele von uns ins mittelalterliche Böhmen gereist und haben als Heinrich in Kingdom Come 2 Geschichten erlebt, Schlachten geschlagen und Liebschaften angefangen. Entwickler Warhorse hat jetzt genauer hingesehen und die Daten von über drei Millionen Spielerinnen und Spielern ausgewertet. Dabei zeigt sich: Viele von uns waren offenbar alles andere als vorbildliche Christen!

Raubüberfälle und Trinkgelage

Wie wir Heinrich spielen, bleibt in Kingdom Come 2 ganz uns überlassen. Wir können als strahlender Ritter unterwegs sein und jedem Dorfbewohner in Not helfen, oder aber als gewissenloser Räuber und Trunkenbold spielen. Nicht wenige von uns haben offenbar letzteres getan:

Insgesamt haben wir über 38 Milliarden Gegenstände gestohlen und 194 Millionen Schlösser geknackt. Zusätzlich haben wir außerdem 132 Millionen Gegenstände aus den Taschen ahnungsloser NPCs gemopst. Dass in Böhmen überhaupt noch irgendwas herumliegt, das nicht von uns eingesackt wurde, ist ein Wunder.

Auch beim Trinken waren wir fleißig: Insgesamt haben wir über 50 Millionen Mal Bier oder Wein getrunken und jeder Heinrich war durchschnittlich 129 Stunden betrunken. Während die meisten von uns wahrscheinlich ihren Rausch erst einmal ausgeschlafen haben, waren andere motivierter: Insgesamt 4 Millionen Gegner wurden im betrunkenen Zustand besiegt!

Allerdings haben wohl die wenigsten Spielerinnen und Spieler dabei zu Fernkampfwaffen gegriffen. Denn die Zahlen zeigen auch: Das Langschwert ist mit Abstand unsere Lieblingswaffe. Generell haben die meisten von uns eine Vorliebe für Klingen, denn auf Platz 2 und 3 sind Kurzschwert und Dolch.

Insgesamt 489 Millionen menschliche Gegner haben wir erledigt, jeder von uns kommt also auf durchschnittlich 163 Tötungen. Mit dem kampfhungrigen Heinrich ist wirklich nicht zu spaßen, Sigismund sollte sich in Acht nehmen.

Modernen Technologien stehen wir aber wohl kritisch gegenüber, spätestens nach einem peinlichen Vorfall während der Hauptquest (wenn ihr schon dort wart, wisst ihr was gemeint ist). Denn durchschnittlich gehen nur zwei unserer Kills auf das Konto von Schießpulverwaffen. Besonders praktikabel und treffgenau sind frühe Handfeuerwaffen nämlich nicht - waren sie in der Realität ja auch nicht.

Jetzt sind wir aber gespannt: Findet ihr euch in den offiziellen Statistiken von Warhorse wieder? Habt ihr auch geklaut, was das Zeug hält, betrunken herumgepöbelt und euch im Kampf vor allem auf euer Schwert verlassen? Oder spielt ihr Kingdom Come 2 ganz anders? Wenn ja, dann verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!