Klimaanlage nutzen oder nicht, das ist hier die Frage. (Bild: stock.adobe.com - fotofabrika)

Eine schweißtreibende Hitzewelle rollt gerade über Europa hinweg und bringt damit eine altbekannte Zweiteilung zurück ins Rampenlicht.

Auf der einen Seite stehen Länder wie die USA oder Japan, in denen Klimaanlagen sehr weitverbreitet sind. Auf der anderen Seite stehen Länder wie Deutschland oder Frankreich, wo sie deutlich seltener zum Einsatz kommen.

Aber warum ist das so?

Dieses Thema sorgt aktuell unter anderem in sozialen Medien wieder für Fragezeichen bei vielen US-Amerikanern, wie es Business Insider im Artikel Der amerikanische Geist kann Europas Abneigung gegen Klimaanlagen nicht nachvollziehen beschreibt.

Seinen Teil dazu beigetragen hat der irische Tech-Milliardär Partick Collison, der die KI Claude zu der Klimaanlagen-Debatte in Europa befragt hat – und die KI nahm bei der Antwort in der Tat kein Blatt vor den Mund, wie auch Collison es beschreibt:

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Der Beitrag von Collison ist dabei viel beachtet: Er wurde 19,5 Millionen Mal angezeigt und über 1.200 Mal kommentiert.

Klare Worte von der KI – und große Einschränkungen

Übersetzt bedeuten die Aussagen von Claude gegenüber Collins Folgendes:

Fazit: Die Europäer sollten einfach Klimaanlagen installieren. Die Bedenken hinsichtlich der Emissionen sind in diesem Zusammenhang vernachlässigbar, die Technologie funktioniert, die Kosten pro gerettetem Menschenleben sind hervorragend, und der kulturelle Widerstand ist ein Überbleibsel eines Klimas, das, wie es der CCC formulierte, nicht mehr existiert. Die ausführlichen Diskussionen rund um „Kühlungsparadoxien“ und „soziale Rechte auf thermischen Komfort“ sind größtenteils ein Versuch, das psychologische Unbehagen zu verarbeiten, das entsteht, wenn man zugibt, dass der amerikanische Ansatz für den Sommer die ganze Zeit über richtig war.

Doch beim Blick auf diese deutlichen Worte sind mehrere einschränkende Faktoren zu berücksichtigen:

Wir kennen weder den genauen Prompt noch die gesamte Antwort.

Die Antwort kann von den bisherigen Anfragen Collisons an Claude beeinflusst sein.

Eine KI hat keine Meinung. Das wird auch dadurch deutlich, dass Claude in einer Anfrage von uns zu demselben Thema wesentlich diplomatischer geantwortet hat:

Die Debatte wird manchmal ideologisch überhöht. Die entscheidenden Fragen sind meines Erachtens: Womit wird der Strom erzeugt? Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien verliert das Klimaargument gegen Klimaanlagen erheblich an Gewicht. Wer braucht sie wirklich? Pflegeheime, Krankenhäuser, sozial schwache Haushalte ohne Alternativen – hier ist Klimatisierung kaum verhandelbar. Was sind die Alternativen? Bessere Gebäudedämmung, weiße Fassaden, Dachbegrünung, Stadtbäume und Nachtlüftungskonzepte sollten Vorrang haben – aber sie brauchen Zeit und Investitionen. Die realistische Perspektive lautet wohl: Klimaanlagen werden in Europa zunehmen – das lässt sich kaum aufhalten. Die Frage ist, ob man diesen Prozess klug gestaltet (Energieeffizienzstandards, grüner Strom, soziale Priorisierung) oder ihn ungeordnet geschehen lässt.

Und das Wichtigste: Es handelt sich lediglich um die einzelne Aussage einer KI, deren Antworten einzig und allein auf dem basieren, womit wir Menschen sie füttern.

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Warum es in Europa viel weniger Klimaanlagen gibt als in den USA

Was letztlich zählt, sind keine KI-Aussagen, sondern menschliche Entscheidungen und ihre Hintergründe.

Der Artikel im Business Insider führt mehrere Faktoren an, die in der Tat großen Einfluss auf die unterschiedliche Verbreitung von Klimaanlagen in den USA und in Europa haben dürften:

Strompreise: In den Vereinigten Staaten ist Energie vergleichsweise günstig. In Deutschland eine Klimaanlage zu betreiben, ist allein dadurch mit klar höheren Kosten verbunden.

In den Vereinigten Staaten ist Energie vergleichsweise günstig. In Deutschland eine Klimaanlage zu betreiben, ist allein dadurch mit klar höheren Kosten verbunden. Hürden beim Einbau: In Europa leben viele Menschen zur Miete in Gebäuden, die es schon wesentlich länger gibt als Klimaanlagen. Das nicht immer ganz einfache Nachrüsten kostet nicht nur Geld, sondern kann oftmals nicht ohne Genehmigung (zum Beispiel des Vermieters) durchgeführt werden. In den USA werden Klimaanlagen dagegen schon lange als selbstverständlich angesehen, und das Nachrüsten ist mit weniger Hürden verbunden.

In Europa leben viele Menschen zur Miete in Gebäuden, die es schon wesentlich länger gibt als Klimaanlagen. Das nicht immer ganz einfache Nachrüsten kostet nicht nur Geld, sondern kann oftmals nicht ohne Genehmigung (zum Beispiel des Vermieters) durchgeführt werden. In den USA werden Klimaanlagen dagegen schon lange als selbstverständlich angesehen, und das Nachrüsten ist mit weniger Hürden verbunden. Kulturelle Unterschiede: Europäer betrachten Klimaanlagen eher als unnötig und verschwenderisch und als etwas, das Hotels und Bürogebäuden vorbehalten sein sollte, so der Business Insider. In den USA sehe man sie dagegen eher als einen unbestrittenen Bestandteil des modernen Lebens an.

Nicht zu vergessen ist bei all dem der Klimawandel, der Stück für Stück für steigende Temperaturen sorgt.

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Das führt einen X-Nutzer sogar zu der Prognose, dass es schon im nächsten Jahr zu einer Klimaanlagen-Revolution bei uns kommen wird:

Ich finde es ehrlich gesagt toll, dass die Europäer langsam aufgeben. Sie können diese Anti-Klimaanlagen-Haltung nicht mehr lange aufrechterhalten – es wird dort einfach unerträglich. Ich glaube, wir sind nur noch ein Jahr vom Wendepunkt entfernt, an dem sie sich alle einfach eine kaufen werden. Sie werden alle Vorschriften ignorieren, die in ihrem Wohnhaus oder ihrer Gemeinde dagegen sprechen, und die Polizei wird nichts unternehmen, weil die Vorschriften hinfällig sind und das jeder weiß. Im Jahr 2027 wird es eine kleine Klimaanlagen-Revolution geben. Und von diesem Tag an wird es in Europa endlich kühl sein.

Es gibt einerseits gute Gründe, in Zweifel zu ziehen, dass es wirklich so schnell so weit kommt.

Andererseits könnte die KI Claude in der Antwort an uns zu der Debatte durchaus recht damit haben, dass die Verbreitung von Klimaanlagen in Europa zunehmen wird – spätestens dann, wenn Hitzewellen wie die aktuelle mehr und mehr auftreten.