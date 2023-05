Skywind: Entwickler zeigen komplette Quest des Morrowind-Remakes

Mit Skywind ist weiterhin die wohl meist erwartete Mod für Skyrim in Entwicklung.

Ein Aschesturm faucht beißend um eure Maske aus Käferchitin, während sich aus dem grau-braunen Allerlei in der Ferne langsam der Tribunal-Tempel Molag Mar herausschält: Willkommen in der neuen Gameplay Demo zu Skywind, dem inoffiziellen Morrowind-Remake.

20 Minuten lang nehmen euch die Modder mit in den Süden der Insel und lassen euch an der Jagd auf einen Nekromanten teilhaben - Erkundung der nahen Landschaft auf dem Weg und Dialoge inklusive.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was zeigt die neue Video-Demo zu Skywind?

Die Demo besteht aus drei Teilen: Molag Mar und Umgebung, Wanderschaft hin zum Versteck des bösen Zauberers und Erkundung in seinem Turm mitsamt gescripteter Encounter. Ihr bekommt unter anderem mehrere Waffen, Zauber und reichlich neue Assets zu sehen.

Skywind-Infos am Rande

Das Skywind-Team lässt sich indes die Chance nicht entgehen, zusätzlich zum eigentlichen Gameplay immer wieder per Texteinblendungen auf spannende Details und Ergänzungen hinzuweisen. Obendrein werden gelegentlich Details zur Entwicklung eingestreut. Dazu zählen:

Item-Beschreibungen werden ähnlich wie in der Dark Souls-Serie oder bei Elden Ring ausführliche Beschreibungen erhalten, die auch etwas zur Lore hinter dem jeweiligen Gegenstand verraten.

Das Tileset für die daedrischen Ruinen, die in Morrowind verstreut zu finden sind, wurde inzwischen fertiggestellt.

Jeder Zauber soll eine eigene First-Person-Animation sowie entsprechende Sounds bekommen, um die Identität zu betonen und ihn in Welt und Lore zu verorten. Ein Beispiel hierfür ist im Video der Zauber Schloss öffnen . Der Charakter dreht seine Magie wirkende Hand, als würde er im Schlossinneren hantieren.

. Der Charakter dreht seine Magie wirkende Hand, als würde er im Schlossinneren hantieren. Skywind erweitert das Grundspiel um zusätzliche Encounter-Facetten sowie Dialoge und Ereignisse, die Quests sinnvoll vertiefen.

Skywind bringt euch zurück in die barsche Umwelt des Red Mountains im Zentrum von Morrowind, der über Gedeih und Verderb der einzigartigen Umgebung bestimmt.

Was ist Skywind?

Eigentlich ist es längst keine Mod mehr - selbst wenn es in der Skyrim-Engine läuft. Skywind ist ein komplettes Remake vom dritten Teil der Elderscrolls-Serie, Morrowind. Alle Assets werden neu erstellt, die Welt neu gebaut und Dialoge werden neu geschrieben und komplett vertont.

Auf der offiziellen Homepage der Entwickler findet sich eine umfangreiche FAQ, das viele weitere grundsätzliche Fragen zur kostenlosen Mod beantwortet, die noch kein Release-Termin hat. Skyrim wird aber natürlich vorausgesetzt.

Und? wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf Skywind? Reicht euch die technische Grundlage in Form der Skyrim-Engine? Und was ist eure liebste Morrowind-Erinnerung? Interessiert ihr euch überhaupt für Skywinds Bruder Skyblivion? Schreibt uns eure Gedanken, Erinnerungen und Meinung doch gerne in die Kommentare!