Ab sofort bekommt ihr die vielleicht außergewöhnlichste Open World für 0 Euro bei Epic

Mit eurem Motorgleiter erforscht ihr in Sable die Wüste.

Falls ihr Lust auf ein kleines Abenteuer in der Wüste habt, es euch aber hier in Deutschland schon zu heiß ist, gibt es bei Epic diese Woche eine digitale Alternative. In Sable erkundet ihr eine spannende Open World in der es zahlreiche kleine Geschichten und Charaktere zu entdecken gibt.

Kostenlos bei Epic: Sable

2:11 Sable zeigt eine magische Open World und ihre Bewohner im Release-Trailer

Genre: Adventure | Entwickler: Shedworks | Release: September 2021

Als Protagonistin Sable verlasst ihr, wie es die Tradition verlangt, euren Clan und begebt euch auf eine Art Pilgereise zur Selbstfindung. Dafür durchstreift ihr den Wüstenplaneten, trefft andere Stämme und Nomaden auf Wanderschaft.

Die Open World erkundet ihr mit einem motorisierten Gleiter in eurem eigenen Tempo und erforscht Ruinen vergangener Zivilisation oder erledigt Aufgaben für die Charaktere, die ihr unterwegs trefft.

Euch erwarten außerdem einige Sprung- und Kletterpassagen und auch das ein oder andere Rätsel gilt es zu knacken. Sable nimmt euch dabei wenig an die Hand; Quests sind nur vage Markierungen. Ihr sollt die Welt selbst entdecken und Lösungen für Probleme finden.

Gekämpft wird übrigens gar nicht und statt auf eine Lebensanzeige zu achten, müsst ihr mit einer Ausdauerleiste haushalten, die sich allerdings auch upgraden lässt.

Mit Missionsbelohnungen oder Teilen aus einem Shop könnt ihr euren Gleiter ausbauen und individualisieren. Das Aussehen von Sable lässt sich mit Masken und Outfits verändern.

Im GameStar-Test gab es zum Release eine 83, damals jedoch noch mit Abwertung wegen einiger Bugs. Auf Steam steht Sable heute bei ansehnlichen 87 Prozent positiven Bewertungen.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Sable ist für alle, die Spaß an entspanntem Erkunden und Entdecken haben und denen eine malerische Spielwelt und spannende kleine Geschichten wichtiger sind als rasante Action. Für den Comic-Look und den ruhigen Soundtrack solltet ihr ebenfalls etwas übrig haben.

Wie immer habt ihr genau eine Woche, also bis zum 3. Juli 2025 um 17:00 Uhr, euch das Spiel im Epic Games Store permanent und kostenlos zu sichern.