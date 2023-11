Bei PS Plus gibt’s im Dezember das witzigste Rennspiel des Jahres

In Lego 2K Drive seid ihr euer eigener Auto-Designer.

Bei PS Plus Essential ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Unter anderem könnt ihr euch im Dezember 2023 über das witzigste Rennspiel des Jahres freuen. Doch auch wer es lieber ruhiger mag, kommt dank des PowerWash Simulators auf seine Kosten.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Dezember 2023 herunterladen? Bereits am 5. Dezember ist es soweit und ihr könnt die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn bereits ab dem 2. Januar gibt es wieder neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele um 11:00 Uhr vormittags frei.

Highlight: Lego 2K Drive

2:14 Das Open-World-Rennspiel Lego 2K Drive stellt sich mit viel Humor im Trailer vor

Plattform: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: 16. Mai 2023

Die Lego-Spiele sind nicht nur bekannt für ihren Humor, sondern auch für ihre Zusammenarbeit mit bekannten Franchisen wie Star Wars, Marvel und Herr der Ringe. Doch Lego 2K Drive ist eine ganz eigene IP des dänischen Klemmbaustein-Herstellers. Es handelt sich um einen Fun-Racer, bei dem ihr sowohl über einen offenen Hub als auch abgesteckte Strecken sausen und Rennen fahren könnt.

Natürlich gibt es viele Rennspiele, doch nur bei den wenigsten könnt ihr von Grund auf eure eigenen Fahrzeuge bauen. Eure fahrbare Eigenkreation entsteht aus einer großen Auswahl von Steinen und kann direkt nach der Fertigstellung einem Praxistest auf der Rennstrecke unterzogen werden. Und auch neben den Anpassungsmöglichkeiten ist Lego 2K Drive ein rundes Rennspiel, das mit seinem Gameplay und dem abgedrehten Humor zu begeistern weiß.

1:10 Lego 2K Drive zeigt im Launch-Trailer, wie kreativ der Arcade-Racer ist

Es gibt einen Haken: In dem Basisspiel von Lego 2K Drive gibt es nur wenige motivierende Belohnungen. Viele der interessanten Gegenstände müsst ihr entweder einzeln oder als Teil eines Season-Passes für Echtgeld kaufen. Unseren Redakteur Sascha Penzhorn erinnerte die Monetarisierung während seines Tests stark an ein Mobile-Game. Besonders bei einem Spiel, dessen Hauptzielgruppe Kinder sind, ist das problematisch.

Die weiteren Dezember-Titel für PS-Plus

Unser Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

PowerWash Simulator : Mit einem Hochdruckreiniger bewaffnet ist es eure Aufgabe, auch die dreckigsten Orte und Fahrzeuge porentief zu reinigen. Das senkt nicht nur potenziell euren Blutdruck, sondern macht auch schnell süchtig. (verfügbar für PS4 und PS5)

: Mit einem Hochdruckreiniger bewaffnet ist es eure Aufgabe, auch die dreckigsten Orte und Fahrzeuge porentief zu reinigen. Das senkt nicht nur potenziell euren Blutdruck, sondern macht auch schnell süchtig. (verfügbar für PS4 und PS5) Sable: Ein atmosphärischer Open-World-3D-Plattformer, bei dem ihr auf der Suche nach eurem Selbst seid. (verfügbar für PS5)

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 4. Dezember Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

