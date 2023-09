Kostenlos am Wochenende: Zwei Heist-Spiele und ein Party-Hit verzücken euch gratis die freien Tage

Auch dieses Wochenende könnt ihr euch mit Gratis-Aktionen austoben.

Der Sinn des Stehlens ist es, etwas kostenlos zu bekommen. Ihr müsst dieses Wochenende aber kein Spiel klauen, um in zwei Spielen Sachen zu klauen. Bevor ihr jetzt verwirrt auf diesen Satz starrt, kommen wir einfach direkt zu den Gratis-Titeln.

Ihr solltet aber beachten: Die meisten Spiele könnt ihr nur für einen begrenzten Zeitraum kostenlos spielen, eines könnt ihr aber auch für immer behalten.

Highlight der Woche: Ultimate Chicken Horse

Ultmative Chicken Horse ist ein richtiges Party-Spiel - nicht nur, weil das Schaf einen Partyhut hier trägt.

Nicht viele Spiele können von sich behaupten, 95 Prozent positive Rezensionen auf Steam zu haben - und das bei über 27.000 Reviews! Ultimate Chicken Horse kann es aber, das Party-Spiel bietet in Kombination einiger guter Freunde nämlich eine garantierte Gaudi - offline, als auch online.

Während die Spieler als Hühner, Pferde, Elefanten oder etliche andere Tiere durch die Level springen, ist ein weiterer Spieler dafür verantwortlich, seine Freunde davon abzuhalten. Das macht er mit einigen Fallen, die er frei in den Level platzieren kann. Entweder spielt ihr auf den 18 vorgefertigten Level oder ihr könnt auch eigene erstellen.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Crime Boss: Rockay City

15:56 Crime Boss: Rockay City - Test-Video zum umstrittenen Ego-Shooter - Test-Video zum umstrittenen Ego-Shooter

Der Payday-Konkurrent auf Epic lässt euch im Koop gewiefte Diebe spielen - ihr könnt aber auch einfach drauf losballern. Die Star-Power mit Chuck Norris und Co. überzeugte uns zum Test zwar nicht, jetzt könnt ihr aber selbst einen Gratis-Blick auf Crime Boss: Rockay City werfen. Das gesamte Spiel steht euch bei der Aktion zur Verfügung.

Kostenlos spielbar bis: 11. September um 9 Uhr (Epic)

Payday 3

1:20 Payday 3: Bei der gamescom fliegen die Fetzen - hier der neue Gameplay-Trailer

Den direkten Konkurrenten könnt ihr dieses Wochenende auch schon direkt anspielen. Payday 3 erscheint zwar erst am 21. September, eine Open Beta verschafft euch aber Zugriff auf einen Teil des Spiels. Genauere Infos zur Open Beta erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Kostenlos spielbar bis: 11. September (Steam)

Spelldrifter

Die Kämpfe von Spelldrifter mischen Rundentaktik mit Kartenspiel.

Auf Epic gibt’s wie jede Woche noch ein kostenloses Spiel, das ihr auch behalten dürft. Dieses Mal ist es das rundenbasierte Rollenspiel Spelldrifters, bei dem ihr als erfahrener Krieger in eine verwüstete Magier-Stadt ankommt.

Kostenlos sichern & behalten bis: 14. Dezember 17 Uhr (Epic)

Was werdet ihr dieses Wochenende spielen? Schaut ihr mal bei einem der Heist-Shooter vorbei, versammelt ihr eure Freunde für Ultimate Chicken Horse oder habt ihr überhaupt keine Lust auf Multiplayer und versinkt lieber weiter in Starfield? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!