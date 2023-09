Payday 3 kostenlos vor Release spielen: So kommt ihr dieses Wochenende in die Beta

Die vier maskierten Verbrecher sind zurück und können schon vor Release von Payday 3 gespielt werden.

Noch diesen Monat erscheint Payday 3, kurz vor Release sollen die Server aber nochmal richtig ins Schwitzen geraten. Entwicklungsstudio Starbreeze will das mit einer weiteren Beta erreichen - diesmal auch für alle spielbar.

8:31 Die Macher von Payday 3 erklären in 8 Minuten das Wichtigste am ganzen Spiel: Die Überfälle

Alle Infos zur Open Beta

Wann geht’s los? Dieses Wochenende könnt ihr für drei Tage lange Finger wachsen lassen, genauer gesagt vom 8. bis 11. September.

Was wird die Beta bieten? Die vier bekannten Verbrecher mit den Clownsmasken werden spielbar sein: Dallas, Hoxton, Chains und Wolf. Mit denen könnt ihr euch beim No Rest for the Wicked bank heist austoben. Ob ihr die Bank leise und unauffällig ausraubt oder doch mit Sturmgewehren um euch schießt, ist euch überlassen. Ihr könnt außerdem alle Schwierigkeitsgrade testen und euch bis Level 22 verbessern - das Waffen-Limit liegt bei Level 8.

Was ihr aber wissen solltet: Die Open Beta soll euch nicht nur vom Spiel überzeugen, sondern die Server so sehr wie möglich belasten - wenn diese also am Wochenende nachgeben, sagt das nicht zwingend etwas über das finale Spiel aus. Oder um es mit den Worten der Entwickler zu sagen: Das ist das einzige Mal, dass wir euch bitten, bei der Zerstörung unserer Sachen zu helfen, also nutzt bitte die Gelegenheit!

Wie kann ich der Beta beitreten? Da es eine Open Beta ist, müsst ihr euch nirgends anmelden. Auf der Steam-Seite von Payday 3 könnt ihr euch einfach einen Zugang verschaffen, sobald die Beta begonnen hat. Xbox-Spieler können über die Xbox Insider Hub App zum Spiel gelangen.

Die PC-Systemanforderungen zu Payday 3 sind auch schon bekannt, da gab es aber schnell Ärger aus der Community: Payday 3 fordert nämlich eine stetige Internet-Verbindung, was einige Fans überhaupt nicht gutheißen.

Am 21. September erscheint Payday 3 auf dem PC, Xbox Series X|S und der Playstation 5. Game-Pass-Nutzer können schon direkt zum Release ohne weitere Kosten mitspielen.

Werdet ihr mal bei der Open Beta reinschnuppern oder wartet ihr lieber direkt auf den vollen Release? Seid ihr schon auf den lange erwarteten Nachfolger gespannt oder glaubt ihr ohnehin nicht, dass Teil 3 den Vorgänger schlagen kann? Spielt ihr vielleicht sogar noch immer Payday 2 regelmäßig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!