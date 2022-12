Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen Gratis-Spiele?

Es gibt einen Grund zur Freude: Nicht nur ist die Woche fast geschafft, es gibt auch wieder zwei neue Gratis-Spiele im Epic Games Store! Wie immer gilt, dass ihr die kostenlosen Spiele für immer behalten dürft, wenn ihr diese bis nächsten Donnerstag um 17 Uhr für euren Epic-Account beansprucht.

Was ihr von den beiden Titeln erwarten könnt und für wen sie sich lohnen, erklären wir euch in unserem Artikel.

Fort Triumph

1:38 Fort Triumph vereint XCOM und Heroes of Might & Magic im Trailer

Fort Triumph verbindet gleich zwei Spieleserien, von denen wir wissen, dass viele GameStar-Leser sie absolut lieben: Heroes of Might & Magic und XCOM!

Genau wie in HoMM erwartet euch hier ein Fantasy-Setting, in dem ihr zunächst eine von vier Fraktionen wählt, Helden rekrutiert, eure Stadt ausbaut und die Oberwelt erkundet, um Schätze und Ressourcen zu bergen.

Trefft ihr auf Feinde, wechselt das Spiel aufs Schlachtfeld: Die Gefechte hier haben mit denen von HoMM allerdings nichts zu tun, sie erinnern viel mehr an die rundenbasierten Kämpfe aus XCOM.

Für Fans der beiden Titel könnte sich hereinschauen lohnen, immerhin 79 Prozent der Spieler auf Steam geben Fort Triumph eine positive Wertung.

RPG In A Box

2:38 RPG In A Box lässt euch im Trailer ganz einfach eigene Rollenspiele basteln

Ihr wolltet schon immer mal ein eigenes Spiel entwickeln, habt vom Programmieren aber überhaupt keine Ahnung? Dann könnte RPG In A Box vielleicht ein guter Startpunkt sein. Hierbei handelt es sich nämlich nicht um ein Spiel, sondern um eine Voxel-basierte Game Engine, die viele Werkzeuge mitbringt, damit auch Anfänger schnell ihr erstes Spiel basteln können.

RPG In A Box lässt euch problemlos eigene Spielwelten, Assets wie Charaktere und Gegenstände sowie natürlich eigene Geschichten und Dialoge erstellen und zu einem eigenen Spiel zusammen dübeln. Versprecht uns bitte nur, dass ihr hier nicht das nächste Spider Rope Hero Mafia Vice Town Spinnenspiel 3D erschafft - davon gibt's nun wirklich schon genug.

Freut ihr euch auf die neuen Gratis-Titel aus dem Epic Games Store oder interessieren sie euch diesmal so gar nicht? Und falls ihr euch RPG In A Box holen werdet, welche Art Spiel wollt ihr als erstes entwickeln? Schreibt es uns doch in die Kommentare!