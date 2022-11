Neu bei Steam und Co: Die Spielewoche hat von MMO bis Strategie alles zu bieten

Der Monatswechsel steht bevor, die Vorweihnachtszeit ist nun in vollem Gange und das bedeutet besonders eines: Endlich ist wieder die Jahreszeit gekommen, in der man sich für das Release-Highlight zwischen mehreren großen Titeln entscheiden muss.

Eins sei also auf jeden Fall gesagt: Strategie-, Horror-, MMO- und auch Rennspielfans werden sicherlich alle ihre ganz persönlichen Highlights in dieser Woche finden. Wir haben uns bei diesem Artikel für folgendes Spiel entschieden:

World of Warcraft: Dragonflight

1:50 WoW Dragonflight: Kurz vor Release gibt's nochmal einen offiziellen Gameplay-Trailer

Genre: MMO | Entwickler: Blizzard Entertainment | Erscheinungsdatum: 29. November 2022

Die neue WoW-Erweiterung ist, wie der Name schon verrät, vollgepackt mit allerlei Drachen. Schauplatz sind die magischen Dracheninseln, passend dazu gibt es auch eine neue spielbare Klasse. Wie ihr aus den sogenannten Dracthyr am meisten herausholen könnt, verraten wir euch in unserem Build-Guide.

Aber auch allgemeine Änderungen sollen die Kritikpunkte der vorherigen Erweiterungen ausbessern. In unserem Test zeigt sich, dass das neue Addon gute Arbeit dabei leistet:

34 18 WoW Dragonflight im Test Der benötigte Neuanfang ist der erhoffte Durchbruch

Passend zu Dragonflight sind wir in den letzten Zügen unserer Themenwoche Faszination Fantasy, bei der wir einige Artikel zum beliebten Setting verfassen. Beispielsweise zeigen wir euch hier 15 Fantasy-Spiele, die ihr Genre maßgeblich prägten. Schaut doch einfach mal bei unserer Übersicht zu allen Fantasy-Artikeln der Woche vorbei.

Weitere Releases der Woche

Das war’s aber noch lange nicht, vor allem der Freitag hält noch einige spannende Titel in petto.

29.11. (Dienstag)

The Knight Witch: Im Metroidvania ballert ihr euch durch eine handgezeichnete Fantasy-Welt, die Demo könnt ihr jetzt bereits auf Steam spielen.

Deepening Fire: Gleich noch ein Metroidvania, jetzt aber vor allem mit Nahkampfwaffen. Deepening Fire startet jedoch vorerst in den Early Access, der volle Release ist noch nicht bekannt.

30.11. (Mittwoch)

Retro Gadgets: Wer braucht schon einen Gameboy oder einen Sega Mega Drive, wenn man seinen eigenen Handheld entwerfen kann? In diesem Simulationsspiel könnt ihr eure eigenen Retro-Geräte entwerfen und bauen. Das Spiel startet ebenfalls im Early Access.

Hellseed: In Turin der 80er Jahre spielt ihr einen Detektiv, der das Verschwinden eines Doktors aufklären möchte. Das Horror-Adventure lässt euch nicht nur gruseln, sondern mit Rätseln auch die Rübe zum Dampfen bringen.

Warhammer 40,000: Darktide: Im beliebten 40k-Universum schießt ihr mit euren Freunden im Koop ganze Gegner-Horden zu Brei. Hier könnt ihr den Trailer sehen:

1:06 Im Gameplay-Trailer zu Warhammer 40K Darktide heißt es: Vier gegen die Chaos-Horde

1. Dezember (Donnerstag)

Predecessor: Ein neues MOBA startet im Early Access und versucht, sich gegen seine Genre-Kollegen durchzusetzen. Aus der Third-Person-Perspektive seid ihr mitten im Geschehen, das Setting vermischt klassische Fantasy mit Sci-Fi.

Munchkin Digital: Das bekannte Tabletop-Kartenspiel Munchkin schafft es mit einem simplen, aber sympathischen Grafikstil nun auch auf den PC.

2. Dezember (Freitag)

The Callisto Protocol: Der geistige Nachfolger der Dead-Space-Reihe verschlägt euch in ein gruseliges Raumschiff, auf dem ihr euch gegen widerliche Aliens behaupten müsst. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr in folgendem Gameplay-Trailer sehen:

5:22 5 Minuten Gameplay: The Callisto Protocol zeigt brutale Action und das Weltall

Need for Speed Unbound: Die bekannte Rennspielreihe kommt mit Unbound zurück und hat sich mit einem neuen Comic-Stil und vielen Neonfarben stilistisch recht offensichtlich verändert. Für Peter ist das die Chance, Need for Speed wieder in die richtige Spur zu bringen.

Marvel’s Midnight Suns: Die XCOM-Macher bringen ein neues Strategiespiel auf den Markt, jedoch diesmal im bekannten Superhelden-Universum. Warum Midnight Suns nicht unterschätzt werden sollte, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen:

37 7 Marvel's Midnight Suns Eines der spektakulärsten Strategiespiele des Jahres?

3. Dezember (Samstag)

Art of the Rail: Der geistige Nachfolger der Transport-Tycoon-Spiele soll vor allem Zugenthusiasten ansprechen. Die Schienensimulation im Comic-Stil erscheint im Early Access.

Auf welchen neuen Titel stürzt ihr euch zuerst? Werdet ihr Dragonflight eine Chance geben, die Fehler der vorherigen Erweiterungen zu berichtigen? Oder freut ihr euch lieber auf etwas Gruselspaß mit The Callisto Protocol? Oder doch lieber Warhammer 40k, Need for Speed oder das neue Marvel-Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!