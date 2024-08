Bei Epic gibt's gerade einen brandneuen Top-Down-Shooter zum Release geschenkt - und mehr

DNF Duel und einen neuen Shooter bekommt ihr gerade bei Epic, ohne den Geldbeutel öffnen zu müssen.

Wie jeden Donnerstag schenkt euch der Epic Games Store auch heute wieder eine Woche lang Spiele. Darunter einen Top-Down-Shooter, der gerade erst erschienen ist und nur zum Start kostenlos verfügbar wird.

Außerdem könnt ihr eine Woche lang ein Beat'em Up und ein Helden-Bundle für Apex Legends gratis abstauben. Wir stellen euch die einzelnen Angebote mal vor.

Gratisspiel #1: Cygni: All Guns Blazing

1:31 Cygni wirbelt das angestaubte Shoot-'em-up-Genre auf und ist zum Release kurze Zeit kostenlos

Autoplay

Normalerweise verschenkt Epic eher etwas ältere Spiele. Doch Cygni: All Guns Blazing ist eine spannende Ausnahme, denn das Shoot’em’Up ist gerade frisch erschienen. Es wird nur in der ersten Woche kostenlos sein, danach gilt der normale Verkaufspreis von 30 Euro. Das Spiel ist auch via Steam verfügbar, allerdings gibt’s dort keine Gratis-Aktion.

Ihr ballert euch mit eurem Raumschiff durch verschiedene Neon-Level, entscheidet ob ihr Energie lieber für mehr Wumms oder für bessere Verteidigung einsetzt und kämpft gegen Luftflotten und Bodenoffensiven. Ab und zu wartet ein riesiger Alien-Boss auf euch. Das Spiel steht bei Steam zum Start bei eher mageren 56 Prozent positiven Nutzer-Reviews. Viele Kommentare bemängeln den vorhandenen Inhalt als zu wenig für den normalen Verkaufspreis.

Gratisspiel #2: DNF Duel

0:46 DNF Duel - Trailer zeigt Fighting-Ableger

Wenn ihr beim Kämpfen lieber persönlich werdet, könnte das zweite Gratisspiel der Woche das richtige für euch sein: In DNF Duel geht es – überraschend – um Duelle. Das Fighting-Spiel lässt euch aus 16 verschiedenen Charakteren wählen, mit denen ihr dann rasante Faust- und Fußkämpfe bestreitet.

Das geht in zahlreichen Spielmodi: Story, Arcade, Überlebensmodus, Multiplayer-Duelle, Ranglistenmodus und mehr. Außerdem gibt’s bergeweise Kram zum Freischalten, langweilig wird euch definitiv nicht. Bei Steam kommt DNF Duel auf 63 Prozent positive Reviews, allzu viele regelmäßige Spielerinnen und Spieler hat der Titel nicht mehr – stellt euch also auf Wartezeiten im Multiplayer ein.

Darf es sonst noch was sein?

Neben den beiden Spielen könnt ihr außerdem ein Helden-Bundle für Apex Legends kostenlos abstauben. Darin steckt die Schildheilerin Conduit mitsamt Skin. Ihr braucht natürlich das (ebenfalls kostenlose) Grundspiel, um das Angebot einzulösen.

Ist bei den Angeboten der Woche bei Epic was für euch dabei oder lasst ihr die kostenlosen Spiele diesmal aus? Oben verlinkt findet ihr noch ein paar Alternativen, die es gerade besonders günstig im Steam Sale gibt. Oder ihr wartet einfach bis zur nächsten Woche, da wechselt wie immer das Gratis-Angebot. Wir informieren euch wie immer!