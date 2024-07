5 neue Steam-Geheimtipps, die ihr auf dem Radar haben solltet

Nicht Stalker, sondern Into the Radius: Wir stellen euch fünf Spiele-Neuheiten vor, die unter dem Radius fliegen.

Steam-Spiele schießen täglich aus dem Boden wie Pilze und euch fehlt manchmal der Überblick? Sorgt euch nicht, dafür habt ihr ja uns. Wir zeigen euch jetzt fünf neue Spiele, die unter der Oberfläche schlummern, aber bei Insidern gut ankommen.

Diesmal mit neuem Futter für Aufbaustrategen, Wikinger-Survival in Reinkultur und einem VR-Shooter, der euch über die erneute Verschiebung von Stalker 2 hinwegtrösten könnte. Viel Spaß bei unseren Steam-Geheimtipps zum Wochenende!

Dass Steam weit mehr sein kann als ein aufgemotzter Spiele-Shop, erkennt ihr an diesen praktischen Apps:

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Terrascape

8:32 Entspannter Siedlungsbau: Terrascape ist eine absolute Aufbau-Empfehlung

Genre: Aufbaustrategie | Steam-Release: 17. Juli 2024 | Preis: 15 Euro

Aufbaustrategie: Eine Kernkompetenz der GameStar-Community. Kennt ihr auch schon Terrascape? Hier könntet ihr euch wohlfühlen, wenn ihr gerne Anno spielt, aber auch gegen etwas gemütlichere Stunden nichts einzuwenden habt.

Unser Strategie-Experte Reiner konnte die Early-Access-Fassung bereits einem Test unterziehen und hat viel Gutes zu berichten:

Zustimmung auf Steam: 88 Prozent von über 800 Rezensenten stimmen positiv.

Into the Radius 2

0:55 Nein, das hier ist nicht Stalker 2, aber verdammt nah dran

Genre: VR-Shooter | Steam-Release: 24. Juli 2024 (Early Access) | Preis: 39 Euro

Unter VR-Fans gilt Into the Radius längst als Geheimtipp, wenn ihr mal besonders tief in die düster-gruselige Atmosphäre eines Stalker eintauchen wollt. Jetzt ist der Nachfolger Into the Radius 2 auf Steam erschienen und schickt euch erneut in die namensgebende Sperrzone, um geisterhafte Schrecken zu bekämpfen.

Vielleicht genau das Richtige, um die verlängerte Wartezeit auf Stalker 2 zu überbrücken.

Zustimmung auf Steam: 79 Prozent von über 700 Rezensenten stimmen positiv.

Aska

1:06 Survival-Neuheit Aska verströmt Valheim-Vibes aus jeder Pore

Genre: Survival-Craft | Steam-Release: 20. Juni 2024 (Early Access) | Preis: 25 Euro

Valheim entwickelt sich stetig, aber langsam: Vielleicht braucht euer Wikingerherz mal wieder etwas Frisches? Dann könnte sich ein Blick auf das neue Aska lohnen. Survival-Craft, Wikinger-Mythologie und zufällige Spielwelt schlagen jedenfalls in dieselbe Kerbe.

Zustimmung auf Steam: 78 Prozent von über 2.600 Rezensenten stimmen positiv.

The Operator

Genre: Ermittlungs-Rätsel | Steam-Release: 22. Juli 2024 | Preis: 14 Euro

Zugegeben, der Job Schreibtischermittler klingt jetzt nicht per se nach abgekauten Fingernägeln, aber The Operator scheint das Setting spannend in Szene zu setzen. Ihr unterstützt Agenten im Feld, um Hinweise zu sammeln und knifflige Fälle zu lösen.

Zustimmung auf Steam: 92 Prozent von über 1.200 Rezensenten stimmen positiv.

Frontier Hunter

Genre: Metroidvania-Plattformer | Steam-Release: 26. Juli 2024 | Preis: 25 Euro

Knalliger Anime-Stil in einer detailreichen 2,5D-Spielwelt: Frontier Hunter lässt euch kräftig Gegner vermöbeln und schrittweise immer weiter in die Spielwelt vordringen. Für extra Spieltiefe sorgt eine Charakterentwicklung, die Rollenspielen ähnelt.

Zustimmung auf Steam: 86 Prozent von über 900 Rezensenten stimmen positiv.

Falls ihr dieses Wochenende mehr Zeit als Geld übrig habt, schaut euch mal unsere Steam-Empfehlung oben an.

Wie haben wir uns dieses Mal geschlagen? Welches Spiel aus unserer Liste wollt ihr euch einmal genauer anschauen? Habt ihr einen der genannten Titel selbst schon angespielt und wollt eine Empfehlung oder gar Warnung aussprechen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!